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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
09.04.2018 - 17:33, Son Güncelleme:

Samsunspor revire döndü

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Samsunspor revire döndü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un sportif direktörü Coşkun Zeren, sakatlıkları bulunan futbolcuların durumu hakkında açıklama yaptı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Zeren, futbolcularının sakatlıkları nedeniyle kadroda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Ahmet Burak Solakel ile Çağrı Ortakaya'nın bugün MR'ları çekildi. Davy Claude Angan ile Muhammet Beşir'in ağrıları var. Ufuk Budak zaten sakat, oynayamıyor. Göksu Türkdoğan ise cezalı olduğu için Eskişehirspor maçında oynayamayacak." dedi.

Yaşadıkları sıkıntılara rağmen ligi mutlu bitireceklerine inandıklarını dile getiren Zeren, şöyle konuştu:

"Hakikaten zor durumdayız ama şartlar ne olursa olsun bu maçların ağırlığını kaldırabilecek oyuncularımız var. Oynayabilecek oyuncularımızla sonuna kadar ligde kalmak için mücadelemizi vereceğiz. Teknik direktörümüz Besim Durmuş ve takım kaptanlarıyla toplantı yaptık. Futbolcular da bu durumdan kurtulacaklarına inanıyor. Samsunspor zor durumları birlik ve beraberlikle hep aşmıştır, yine aşacaktır."

Coşkun Zeren, dün sahalarında İstanbulspor ile yaptıkları maçta aldıkları beraberlik nedeniyle üzgün olduklarını da söyledi.
Rakipleri karşısında yakaladıkları pozisyonları cömertçe harcadıklarını ifade eden Zeren, şunları kaydetti:


"Hak ettiğimiz bir galibiyet olacaktı ama maalesef 2 puanı sahada bıraktık. Eskişehirspor'un kaybettiği haftada biz kazansaydık, ligde rahat bir nefes alacaktık. Ligde 3 takım da ligde kalma mücadelesi veriyor ama kim hırslı, arzulu ve istekli olursa sahadan o mutlu ayrılacak. Bu tür riskli durumlarda ayakta kalmayı bilen bir geçmişe sahibiz. Umarım bu durumu da başarı ile atlatacağız."


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