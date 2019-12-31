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GeriFutbol Samsunspor Kulübü Derneği Başkanı İsmail Uyanık istifa etti
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Haber Giriş: 31.12.2019 - 12:00,Son Güncelleme:/

Samsunspor Kulübü Derneği Başkanı İsmail Uyanık istifa etti

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Samsunspor Kulübü Derneği Başkanı İsmail Uyanık istifa etti

Samsunspor Kulübü Derneği Başkanı İsmail Uyanık, başkanlık görevi ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

İsmail Uyanık yaptığı açıklamada, "Sevgili arkadaşlar, an itibarıyla Samsunspor ile dernek arasındaki protokolü imzalamış bulunmaktayım. Samsunspor Derneği Yönetim Kurulu’ndaki başkanlık görevi ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

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