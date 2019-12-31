İHA
Haber Giriş: 31.12.2019 - 12:00,
Samsunspor Kulübü Derneği Başkanı İsmail Uyanık istifa etti
Samsunspor Kulübü Derneği Başkanı İsmail Uyanık, başkanlık görevi ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
İsmail Uyanık yaptığı açıklamada, "Sevgili arkadaşlar, an itibarıyla Samsunspor ile dernek arasındaki protokolü imzalamış bulunmaktayım. Samsunspor Derneği Yönetim Kurulu’ndaki başkanlık görevi ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
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