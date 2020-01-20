Samsunspor kazasında kaç kişi öldü? 20 Ocak 1989'da Türkiye mateme boğuldu

Başta Samsunspor taraftarı olmak üzeri tüm Türkiye, 20 Ocak 1989'da yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın acısını bugün bir kez daha yaşıyor. Tarifsiz acının 31. yılında sosyal medyada da birçok paylaşım yapıldı.



Bu tarihte Malatyaspor ile oynayacağı maç için bu kente giden Samsunspor takımı sabah saaat 09:30 sularında Amasya'nın Havza ilçesinde bir kamyonla çarpıştı ve otobüs uçuruma yuvarlandı. Samsunspor üç oyuncusunu, teknik direktörünü, şoförünü kaybetti. Kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan olay yerinde, futbolcu Zoran Tomić ise Yugoslavya'da altı ay komada kaldıktan sonra vefat etti. Bu kazada hayatta kalan birçok oyuncu ve kafile üyesi de ciddi şekilde yaralanmış ve/veya sakat kalmıştı.



Onur şampiyonu Samsunspor



Trafik kazasından dolayı Samsunspor 1988-89 sezonuna devam edemedi, sezonun sonuna dek tüm maçlarda hükmen 3-0 mağlup sayıldı. Buna rağmen federasyon tarafından sağlanan özel statü ile ligde bırakılarak "Onur Şampiyonu" ilan edildi.

Bir süre sonra Samsunspor, kırmızı ve beyaz olan renklerine kaybettiği isimlerin anısına siyah rengini de ekledi. Bu olayın anısına 2013-14 sezonunda Samsunspor taraftarı Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda kazada hayatını kaybeden futbolcular ve teknik adamın koreografisini Hasretinle Yandı Gönlüm şarkısı eşliğinde açmış tüm futbolseverleri duygulandırmıştı ve bu elim kazanın da unutulmayacağını göstermişti.



Türkiye'ye yasa boğan olay, 20 Ocak 1989 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde 'Futbol yolunda can verdiler', 'Türkiye mateme boğuldu' başlıklarıyla verildi.











