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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.03.2018 - 16:52, Son Güncelleme:

Samsunspor alt sıralardan kurtulmak istiyor

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Samsunspor alt sıralardan kurtulmak istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Adanaspor maçını kazanarak düşme hattından kurtulmak istediklerini söyledi.

Kırmızı-beyazlı futbolcular Oğuz Gürbulak ve Erkam Reşmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ligin sonuna yaklaştıkça heyecanın arttığına dikkati çeken Oğuz, "Biz de ligde kalma mücadelesi içindeyiz. Bu hafta ligde tutunabilmek için mücadele eden iki takım, Adana'da karşılaşacak. Hem Adanaspor açısından hem de bizim açımızdan son derece kritik bir karşılaşma olacak. Alt taraftan kurtulmak istiyoruz. Bunun için Adanaspor maçını kazanıp rahat bir nefes almayı hedefliyoruz. Kümede tutunabilmek için avantajı elimizde tutmamız gerekiyor. İnşallah iyi mücadele ederek sahadan 3 puan ile ayrılırız." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli defans oyuncu Erkam Reşmen ise Adanaspor ile Samsunspor'un bu sezonki en kritik maçına çıkacağını dile getirdi.
İki takımın da maçı kazanmak istediğine işaret eden Erkam, "Daha çok mücadele ederek maçın kazanan tarafı olmak istiyoruz. Bir an önce alt sıralardan kurtularak artık stres yaşamamalıyız. Bu şehir ve bu takım, buralarda olmayı hak etmiyor. Umarım bu süreci sağlıklı şekilde atlatırız." şeklinde konuştu.

Adanaspor maçı hazırlıkları başladı

Öte yandan Samsunspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde başladı.

Teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlı futbolcular, ısınma koşusu, pas çalışması ve taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Antrenmana sakatlıkları geçen Ufuk Budak, Jonathan Ayite ve Muhammet Beşir'in de katılması teknik ekibi sevindirdi.


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