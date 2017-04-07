Samsung FIFA Türkiye Ligi başlıyor!

FIFA severlerin merakla beklediği Samsung FIFA Türkiye Ligi, 9 Nisan 2017 tarihinde başlayacak. Tam 9 hafta sürecek maratonda her hafta 5 karşılaşma oynanacak. Toplam 45 maçın oynanacağı ligi ilk 4 sırada bitiren takımlar Play Off oynama hakkını elde edecek.
Maçlar Merthan Yalçın, Enis Kirazoğlu, Hüseyin Güven, Sercan Özdemir’in anlatımları ve spor dünyasının ünlü tanınmış isimlerinin yorumları ile www.twitch.tv/Multiplayer kanalından canlı yayınlanacak.
Final Vodafone Arena’da
Final maçı ve üçüncülük maçı 10 Haziran’da Beşiktaş JK ortaklığında organize edilen; Multiplayer eSpor ve Oyun Festivali Chapter V’de ana sahnede oynanacak.
FIFA Samsung Ligi'ne katılacak Profesyonel FIFA Oyuncuları ise şu isimlerden oluşuyor:
Sergen Yalçın, Emre Kayır, Doğuşcan Öztürk, Sarper Aygören, Emirhan Erdem, Ferhat Akay, Toygun Şenel, Ferhat Taze, İsmail Can Yerinde, Cem Esentürk.