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Samsung FIFA Türkiye Ligi başlıyor!

Multiplayer ve Samsung iş birliği ile ve “Oyun Samsung Curve Monitörde Oynanır” mottosu ile gerçekleşecek “Samsung FIFA Türkiye Ligi” başlıyor.

Hürriyet Haber
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FIFA severlerin merakla beklediği Samsung FIFA Türkiye Ligi, 9 Nisan 2017 tarihinde başlayacak. Tam 9 hafta sürecek maratonda her hafta 5 karşılaşma oynanacak. Toplam 45 maçın oynanacağı ligi ilk 4 sırada bitiren takımlar Play Off oynama hakkını elde edecek.

Maçlar Merthan Yalçın, Enis Kirazoğlu, Hüseyin Güven, Sercan Özdemir’in anlatımları ve spor dünyasının ünlü tanınmış isimlerinin yorumları ile www.twitch.tv/Multiplayer kanalından canlı yayınlanacak.

Final Vodafone Arena’da

Final maçı ve üçüncülük maçı 10 Haziran’da Beşiktaş JK ortaklığında organize edilen; Multiplayer eSpor ve Oyun Festivali Chapter V’de ana sahnede oynanacak.

FIFA Samsung Ligi'ne katılacak Profesyonel FIFA Oyuncuları ise şu isimlerden oluşuyor:

Sergen Yalçın, Emre Kayır, Doğuşcan Öztürk, Sarper Aygören, Emirhan Erdem, Ferhat Akay, Toygun Şenel, Ferhat Taze, İsmail Can Yerinde, Cem Esentürk.

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