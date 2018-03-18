Samsun'da gol sesi çıkmadı
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında yapılan maçta Samsunspor ile Boluspor 0-0 berabere kaldı.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Baran Eraslan, Mehmet Emin Tuğral
Samsunspor: Furkan Köse, Ahmet Cebe, Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Çağrı Ortakaya, Oğuz Gürbulak (Dk. 85 Gökay Iravul), Enes İslam İlkin (Dk. 79 Angan), Samaras, Göksu Türkdoğan, Ayite (Dk. 39 Kenan Karışık)
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Arapi, Diarra, Özgür İleri (Dk. 57 Andre Santos), Poepon, İrfan Başaran (Dk. 79 Burak Asan), Melih Okutan (Dk. 75 Guido Koçer), Furkan Şeker, Yusuf Emre Gültekin, Cengiz Umut Meraş, Mustafa Durak
Sarı kartlar: Dk. 38 Özgür İleri, Dk. 86 Guido Koçer, Dk. 88 Burak Asan (Boluspor), Dk. 50 Çağrı Ortakaya, Dk. 68 Ahmet Cebe, Dk. 72 Ahmet Burak Solakel, Dk. 89 Ercan Yazıcı (Samsunspor)
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