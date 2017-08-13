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Samsun'da gol sesi çıkmadı!

TFF 1. Lig'in ilk hafta mücadelesinde Samsunspor ile Gazişehir Gaziantep 0-0 berabere kaldı.

AA
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Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Özgüç Türkalp, Engin Erdem, Bilal Gölen
Samsunspor: Furkan Köse, Erkam Reşmen, Hasan Hatipoğlu, Abdulkerim Bardakçı, Ufuk Budak, Ramazan Övünç (Dk. 76 Gökay Iravul), Çağrı Ortakaya, Kenan Karışık, Halil İbrahim Pekşen, Alperen Pak (Dk. 74 Enes İslam İlkin), Göksu Türkdoğan (Dk. 55 Angan)
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Uğur Akdemir, Sinan Osmanoğlu, Akakpo, Özgür Özkaya, Murat Ceylan, Okan Derici (Dk. 83 Mustafa Sami Can Keskin), Gökhan Alsan, Uğur Akdemir, Adama Ba (Dk. 55 Mehmet Erdem Uğurlu), Muhammet Reis (Dk. 90+1 Gürcan Gözüm)
Sarı kartlar: Dk. 44 Alperen Pak, Dk. 49 Kenan Karışık, Dk. 67 Ramazan Övünç (Samsunspor), Dk. 59 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 70 Muhammet Reis, Dk. 90 Sinan Osmanoğlu (Gazişehir Gaziantep)

SamsunsporGazişehir GaziantepTFF 1. Liganadolu kulüpleri
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