Samsun'da galip çıkmadı
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında yapılan maçta, Samsunspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Hüsnü Emre Çelimli
Samsunspor: Furkan Köse, Ahmet Cebe, Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Çağrı Ortakaya, Ufuk Budak (Dk. 76 Enes İslam İlkin), Kenan Karışık (Dk. 46 Chibuike), Samaras, Göksu Türkdoğan, Muhammet Beşir (Dk. 62 Ayite)
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Sedat Ağçay, Alihan Kubulas, Kenan Özer (Dk. 64 Enes Kubat), Mehmet Sak, Putsila (Dk. 87 Tisdell), Mehmet Umut Nair (Dk. 77 Kehinde), Mbamba, İlhan Parlak, Gençer Cansev
Goller: Dk. 22 Mehmet Umut Nair (MKE Ankaragücü), Dk. 45 Göksu Türkdoğan (Penaltıdan) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Mbamba, Dk. 35 Mehmet Sak, Dk. 55 Putsila, Dk. 60 Kenan Özer, Dk. 90+4 Gençer Cansev (MKE Ankaragücü), Dk. 57 Muhammet Beşir, Dk. 83 Samaras, Dk. 90+3 Ayite (Samsunspor)
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