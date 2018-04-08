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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
08.04.2018 - 17:40, Son Güncelleme:

Samsun-İstanbul kapışmasında gol yok, puan var!

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Samsun-İstanbul kapışmasında gol yok, puan var!

Spor Toto 1’inci Lig’in 30’uncu hafta karşılaşmasında Samsunspor, kendi evinde İstanbulspor A.Ş. ile 0 - 0 berabere kaldı.

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Bahtiyar Birinci, Ömer Tevfik Özkoç
SAMSUNSPOR: Furkan (xx), Ercan (x), Ahmet Burak (xxx) (dk. 77 Burhan), Kenan (xx) (dk. Gökay xx) , Göksu (xxx), Oğuz (xx), Hakan Kılıç (xx), Çağrı (xx), Enes (xx) (dk. 67 Ayite xx), Erkam (xx), Samaras (xxx)
YEDEKLER: Sifakis, Chibuike, Angan, Berat TEKNİK DİREKTÖR: Besim Durmuş İSTANBULSPOR A.Ş.: Okan (x), Onur Kolay (x), Onur Ergün (x), Nascimento (xx), Muhsin (xx), Mehmet Zeki (x), Bougouhi (xx) (dk. 63 Ali xx), Kojic () (dk. 82 İbrahim Halil Çolak (x), Eslem (xx), Zafer (xx), Tuncer (x) (dk. 75 Oğuzhan x)
YEDEKLER: Umut, Mehmet Yeşil, Cajic, Muhammed, Halil, Yusuf Serdar, İbrahim Yılmaz TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Avcı
SARI KARTLAR: Tuncer, Nascimento, Muhsin (İstanbulspor A.Ş.) Ercan, Göksu (Samsunspor)

14’üncü dakikada Hakan Kılıç’ın yerden ceza sahasına yaptığı ortada Göksu’nun vuruşunda defans topu son anda uzaklaşırdı.
15’inci dakikada İstanbulspor’un hatasını iyi değerlendiren Samaras’ın pasıyla buluşan Göksu, kaleci ile baş başa kaldığı pozisyonda çektiği şut kaleciden döndü.
30’uncu dakikada İstanbulspor’un kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Kojic’in kaleye çektiği şutu Samsunspor defansı kornere çeldi.
49’uncu dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Göksu’nun ara pasında Samaras’tan önce İstanbulspor defansı araya girerek mutlak gol pozisyonunu önledi.
50’nci dakikada Enes’in sağdan ceza sahası içerisinde yaptığı ortada Oğuz’un vuruşunda kaleci Okan topu son anda kurtardı.
56’ncı dakikada Onur Kolay’ın ceza sahasına yaptığı ortada Zafer’in şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
69’uncu dakikada Ahmet Burak Solakel’in kullandığı köşe vuruşunda Oğuz’un vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
72’nci dakikada Gökay’ın pasıyla buluşan Ayite’nin şutunda İstanbulspor defansı topu kornere çıkarttı.
74’üncü dakikada İstanbulspor’un geliştirdiği ani atakta orta sahada topla buluşan Ali, oyuncuları çalımlayarak ceza sahası içerisinden kaleye çektiği şutu kaleci Furkan kornere çıkarttı.
80’inci dakikada Ayite’nin pasıyla buluşan Gökay’ın kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
Karşılaşma 0 - 0 sona erdi.

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