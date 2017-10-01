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Samsun evinde Bal-Kes'i devirdi!

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ankara'da oynanan karşılaşmada Samsunspor, Balıkesirspor Baltok'u 2-1 yendi. 

Hürriyet Haber
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Stat: Ankara 19 Mayıs 
Hakemler: Süleyman Abay, Oğuz Kağan Çalışır, Habip Tiryaki 
Samsunspor: Furkan Köse, Erkam Reşmen, Hasan Hatipoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Ufuk Badak, Ahmet Cebe (Dk. 79 Ramazan Övüç), Çağrı Ortakaya, Kenan Karışık, Ahmet Burak Solakel (Dk. 64 Gökay Iravul), Göksu Türkdoğan (Dk. 88 Ercan Yazıcı), Ayite 
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan (Dk. 73 Aissati), Oğuz Yılmaz, Glumac, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Dk. 79 Cumali Bişi), Kethevoama, Burak Çalık (Dk. 57 Abdulkadir Özgen), Otoo 
Goller: Dk. 50 Göksu Türkdoğan, Dk. 67 Ayite (Samsunspor), Dk. 55 Otoo (Balıkesirspor Baltok) 
Kırmızı kart: Dk. 56 Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok) 
Sarı kartlar: Dk. 40 Ayite, Dk. 45+1 Göksu Türkdoğan (Samsunspor), Dk. 46 Oğuz Yılmaz, Dk. 70 Kethevoama (Balıkesirspor Baltok) 

Samsun evinde Bal-Kesi devirdi

SamsunsporBalıkesirspor BaltokAnadolu Kulüpleri
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