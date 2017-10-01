Samsun evinde Bal-Kes'i devirdi!

Sadece son 3 senede Türkiye'den sipariş edilen forma sayısı on binleri aşmış. Programlar Barcelona'nın maçlarına göre yapılıyor; ev toplaşmaları ona göre planlanıyor. Berberde de konu aynı, toplantı aralarında da... Real'ciler de azımsanamayacak kadar çok olsa da, Barcelona'nın yeri Türkler için ayrı. Öyle ki ülkenin dev gayrimenkul şirketlerinden Nef, Barcelona'nın sponsorlarından biri oldu. Peki, neden? Bu sevginin kaynağı ne?