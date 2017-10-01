Samsun evinde Bal-Kes'i devirdi!

Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Süleyman Abay, Oğuz Kağan Çalışır, Habip Tiryaki
Samsunspor: Furkan Köse, Erkam Reşmen, Hasan Hatipoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Ufuk Badak, Ahmet Cebe (Dk. 79 Ramazan Övüç), Çağrı Ortakaya, Kenan Karışık, Ahmet Burak Solakel (Dk. 64 Gökay Iravul), Göksu Türkdoğan (Dk. 88 Ercan Yazıcı), Ayite
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan (Dk. 73 Aissati), Oğuz Yılmaz, Glumac, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Dk. 79 Cumali Bişi), Kethevoama, Burak Çalık (Dk. 57 Abdulkadir Özgen), Otoo
Goller: Dk. 50 Göksu Türkdoğan, Dk. 67 Ayite (Samsunspor), Dk. 55 Otoo (Balıkesirspor Baltok)
Kırmızı kart: Dk. 56 Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 40 Ayite, Dk. 45+1 Göksu Türkdoğan (Samsunspor), Dk. 46 Oğuz Yılmaz, Dk. 70 Kethevoama (Balıkesirspor Baltok)