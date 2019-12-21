MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriSamsun Canik Belediyespor: 53 - Çankaya Üniversitesi: 74
GeriBasketbol Samsun Canik Belediyespor: 53 - Çankaya Üniversitesi: 74
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
21.12.2019 - 16:45, Son Güncelleme:

Samsun Canik Belediyespor: 53 - Çankaya Üniversitesi: 74

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Samsun Canik Belediyespor: 53 - Çankaya Üniversitesi: 74

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 74-53 yendi.

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Orkun Yurttaş, Anıl Veziroğlu, Yasin Karaman

Samsun Canik Belediyespor: Harris 17, Fatma Dilara Azaklı, Madden 2, Saadet Aysu Keskin 7, Trajchevska 4, Nikolic 10, Neslihan Külekçi 7, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam 6

Çankaya Üniversitesi: Özge Karataş 8, Ceren Gökdemir, White 24, Tuğçe İnöntepe 6, Derin Yaya 6, Putnina 4, Bahar Öztürk 11, Warley 11, Nilay Aydoğan 4

1. Periyot: 7-20
Devre: 17-38
3. Periyot: 34-51

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...


MevzuBahis | 21-22 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden iddaa uzmanı Cengiz İzmitli, MevzuBahis'te hafta sonunun öne çıkan maçları masaya yatırdı.
daha fazla video için

Samsun Canik Belediyespor: 53 - Çankaya Üniversitesi: 74


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle