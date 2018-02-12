Samsun Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na büyük ilgi
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 22 Temmuz'da 30. kez düzenlenecek Samsun Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na Türk sporcular büyük ilgi gösteriyor.
Türkiye için 4 Ocak'ta açılan ve 15 Mart'ta son bulacak 1200 kişilik kontenjana şu ana kadar 3 binin üzerinde başvuru yapıldı.
Başvuru döneminin sona ermesinin ardından sırasıyla İstanbul, Adana, İzmir, Ankara ve Trabzon'da yüzücüler için seçme yarışları gerçekleştirilecek.
Türkiye ve İstanbul'un tanıtımına büyük katkı sunan organizasyonda yabancı ülkeler için belirlenen 1200 kişilik kontenjan ise 27 dakikada doldu. Rusya, 450 kişilik kontenjanı 13, Ukrayna ise aynı sayıdaki kotayı 22 dakikada doldurdu. Yarışa 41 ülkeden 748 erkek, 452 kadın toplam 1200 yabancı yüzücü katılacak.
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