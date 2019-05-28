Şampiyonun masasındaki 7 kritik soru
Terim ile yönetim bir araya geliyor, kadro şekilleniyor...
Fatih Terim, tatilden döndükten sonra yönetim ile oturacağı toplantı masasında mevcut kadrodakiler ve yeni alınacaklar ile ilgili görüşünü ortaya koyacak. Terim’in isteklerine göre yeni sezon takımı oluşacak.
SÜPER Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’da 2019-20 sezonu planlaması, Fatih Terim ile yapılacak zirvede netleşecek. Sarı kırmızılı yönetim, tatil dönüşü toplantı yapacağı Terim’den gelecek rapora göre hem iç, hem de dış transfere yön verecek. İşte Fatih Terim’in yanıtlarını bekleyen en önemli sorular ve öne çıkan konular…
1- Mitroglou ile devam edilecek mi? Ara transfer döneminde Benfica’dan 1.5 yıllığına kiralanan Kostas Mitroglou’nun durumu bu zirvede kesinlik kazanacak. Galatasaray forması ile ligde 7 maçta görev alan ve 1 gol 1 asistlik katkı sağlayan Yunan oyuncu Mitroglou’nun durumu şu anda belirsiz...
Diagne ve Selçuk konusu
2- DiAGNE için masaya oturulacak mı? 11’i Galatasaray forması ile olmak üzere bu sezon toplam 31 gol atan Mbaye Diagne Arap kulüplerinin radarına girdi. Ocak ayında 13 milyon Euro bonservis bedeli ile alınan Diagne için gelebilecek tekliflere bakışı da Terim’in düşünceleri netleştirecek. · 3- Kaptan ile sözleşme imzalanacak mı? Sözleşmesi sona eren Selçuk İnan ile ilgili henüz karar verilmedi. 8 sezondur Galatasaray forması giyen tecrübeli futbolcu için yönetim, bir adım atmayarak kendisi ya da menajeri ile bugüne kadar kontak kurmadı. Fatih Terim “Kalsın” derse bu adım atılacak.
Bonservisleri ellerinde ama...
4- ŞENER ve Gökhan Töre alıncak mı? Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Şener ve Beşiktaş ile yollarını ayıran Gökhan Töre, Terim’i arayarak birlikte çalışmak istediklerini dile getirmişti. Bonservisi elinde olan iki oyuncunun alınıp alınmayacağı yerli-yabancı kontenjanı dengesine göre netleşecek.
5- Belhanda düşüncesi değişecek mi? Ara transferin son günü Al İttihad, Belhanda için 9 milyon Euro teklif etmiş ancak Terim onay vermemişti. Arap kulübü yeni teklif yapmaya hazırlanırken, izlenecek yol haritası konusunda Galatasaray’ın tavrına da Terim’in görüşleri yön verecek.
Luyindama için kim gönderilecek
6- MUĞDAT ve Semih’te sürpriz olur mu? Sinan ile Eren’in ayrılığı sonrası yerli sayısı düşen G.Saray’da bu tablo özellikle Türk futbolcu takviyesine ağırlık verilmesi görüşünü öne çıkardı. G.Saray’da bu durum sözleşmesi sona eren ve opsiyonu devreye girmeyen Muğdat ile S. Prag’dan kiralanan Semih’in de yeni sezonda tutulup tutulmayacağı konusunu öne çıkardı.
7- Luyindama geliri nasıl sağlanacak? Ocak ayında S. Liege’den zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanan Luyindama için Belçika ekibine 5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. FFP’nin getirdiği ‘sattığın kadar al’ kısıtı nedeniyle G.Saray, Luyindama’nın bonservisini alacağı için yaz dönemine 5 milyon Euro ekside başlayacak. Transfer dönemini zararda kapatmaması gereken G.Saray’da, gelir adına hangi oyuncuya gelen tekliflerin değerlendirileceğini yine Terim belirleyecek.
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