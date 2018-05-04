Şampiyonun maçı yine Spor Arena'da!
Spor Arena canlı yayınlarına devam ediyor… Bugün oynanacak Köln - Bayern Münih maçı maçı hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan naklen yayınlanacak.
hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan dev hamle...
Almanya'da haftalar öncesinden şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, küme düşmesi kesinleşen Köln deplasmanında. Bugün oynanacak çekişmeli maçı HD kalitesinde ve şifresiz seyretmek için tek adres var...
BU MAÇ DA KAÇMAZ...
Geçen haftalarda hurriyet.com.tr ve Spor Arena, Bundesliga'daki büyük çekişmelere sahne olan maçları naklen yayınlamıştı...
Bu hafta da Köln - Bayern Münih arasında oynanacak karşılaşma, saat 16.30'dan itibaren hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan HD kalitesinde naklen yayınlanacak.
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