« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>eSpor >Şampiyonun maç programı belli oldu!

Şampiyonun maç programı belli oldu!

KMF 2017’yi kazanarak ülkemizi Brezilya’da düzenlenecek olan Riot Games tarafından düzenlenen MSI’da temsil edecek olan SuperMassive’ın maç programı belli oldu.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

28 Nisan’da ilk kez podyuma çıkacak olan ekip saat 22:00’de Japonya’nın güçlü ekiplerinden Rampage ile karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmaların ardından SuperMassive diğer maçları 30 Nisan’da oynayacak.

Ekibimiz ön elemeyi geçmesi halinde Worlds'e direkt olarak 1 takım gönderme hakkına sahip olacağız. İşte SuperMassive'in MSI maçları;

28 Nisan

22.00 Rampage (Japonya)

00.00 Dire Wolves (Avustralya)

02.00 Red Canids (Brezilya)

30 Nisan

22.00 Dire Wolves (Avustralya)

23.00 Rampage (Japonya)

01.00 Red Canids (Brezilya)

MSISuperMassiveRiot GamesLeague of LegendsLoLRampageRed CanidsDire WolvesBrezilyaesportsespore-spor
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL