Şampiyonun maç programı belli oldu!

28 Nisan’da ilk kez podyuma çıkacak olan ekip saat 22:00’de Japonya’nın güçlü ekiplerinden Rampage ile karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmaların ardından SuperMassive diğer maçları 30 Nisan’da oynayacak.
Ekibimiz ön elemeyi geçmesi halinde Worlds'e direkt olarak 1 takım gönderme hakkına sahip olacağız. İşte SuperMassive'in MSI maçları;
28 Nisan
22.00 Rampage (Japonya)
00.00 Dire Wolves (Avustralya)
02.00 Red Canids (Brezilya)
30 Nisan
22.00 Dire Wolves (Avustralya)
23.00 Rampage (Japonya)
01.00 Red Canids (Brezilya)