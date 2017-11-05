Şampiyonun ispatı

Koç Obradoviç’in 2017-2018 sezonundaki en büyük avantajı geniş kadrosu, bunu net olarak BSL maçlarında görüyoruz. Türk rotasyonu ve ritmini bulması gereken oyuncular şans buluyorlar. EuroLeague maçlarında da süre bulmak isteyen basketbolcular, doğal olarak lokal maçları çok daha ciddiye alıyorlar. Kısacası, “win-win” bir durum var ortada.

Fenerbahçe Doğuş-Pınar Karşıyaka

Karşıyaka, karşısında benzer bir psikoloji vardı. Sarı-Lacivertliler, Ahmet-Melli-Guduric-Melih-Sinan 5’iyle maça başladı. Fakat uzun pozisyonuna Vesely ve Thompson girene kadar çok zorlanıldı. İki oyuncunun takıma kattığı enerjiye, Yeşil-Kırmızılılar cevap veremedi ve maçın momentumunu kaybetti. Fenerbahçe Doğuş’un, bençten gelen oyuncular üzerinden 29 sayı üretmesi ve takım halinde %69-2 sayı, %64-3 sayılıkla oynaması sayesinde ilk yarıyı 47-41 önde tamamladı. Özellikle Sloukas’ın kenardan gelip 7 asist yapması, organizasyonun akıcılığının özetiydi.

İkinci yarıya uzun süredir sakat olan Dixon ile çıkması sayesinde, Milli Takımın oynayacağı eleme maçları öncesinde oyuncunun form tutmaya başladığını gördük. Fenerbahçe Doğuş, Vesely önderliğinde uzunların yaptığı kısa savunmasıyla oyunun hakimiyetini ele geçirdi. Pınar Karşıyaka tarafıysa, Kennedy’nin asistleri ve Jones’un sayılarıyla maça tutunmaya çalıştı. Koç Trifunovic, Sarı-Lacivertlilerin uzunlarla yaptığı kısa savunmasını cezalandırmak için ikili oyunlara başvursa da, ritimsizlikten kaynaklı basit top kayıplarını bir türlü engelleyemedi. Sadece üçüncü çeyrekte Karşıyaka’nın 7 top kaybına karşılık, Fenerbahçe hiç top kaybı yapmadı. Sloukas’ın şut kaçırmadan attığı 12 sayıyla son periyota 71-50 önde girildi. Maçın son periyodunda, Pınar Karşıyaka bireysel performanslar üzerinden skora ortak olmaya çalıştı, Fenerbahçe ise Obradovic’in setlerinin maç içi antrenmanını yaparak geçirdi ve 97-71’lik rahat bir galibiyet elde etti. Maç sonunda en öne çıkan istatistik ise, 15/27-3 sayılık isabeti ve 30 asiste karşılık yapılan sadece 8 top kaybı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bençten gelen 60 sayıyı ve maçın adamı Sloukas’ın 12 sayı, 10 asistlik performansını da unutmamak gerek.

Geçen sezonun şampiyonu, genişleyen rotasyonuyla Pınar Karşıyaka karşısında çok fazla zorlanmadı. Pınar Karşıyaka’nın 23 yaş ortalamasıyla maça çıkması ve son 4 dakikada iki takımında tamamen Türk oyunculara şans vermesini müsabakanın en güzel hareketi olarak görebiliriz.