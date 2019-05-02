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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
Süleyman ARAT
02.05.2019 - 20:44, Son Güncelleme:

Şampiyonu son seri belirleyecek!

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Şampiyonu son seri belirleyecek!

2018-19 Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin Şampiyonunun belirleneceği final etabının dördüncü maçını 3-2 kazanan Eczacıbaşı Vitra şampiyonluğu Pazar günü 14.00’da oynanacak son maça bıraktı.

Bu maçı alan 2018-19 Vestel Venus Sultanlar Ligi Şampiyonu olacak. Dün oynanan son maçta şampiyonluk VakıfBank’a çok yaklaşmasına rağmen final setinde sarı siyahların yaptığı son dakika hataları yılın kupasını son maça bıraktı.

Yürekler ağızda oynanan beş sette Çinli Zhu Tıng ve Sırp Tıjana Boskovıc 27’şer sayıyla adeta şov yaptılar.

VOLEYBOL ZİYAFETİ
İlk sete Eczacıbaşı Vitra hızı başlayıp farkı açtı. Önce 5-0 ardından 7-1 öne geçen turuncu beyazlı ekip farkı sonuna kadar korumayı başararak 25-16’lık skorla 1-0 öne geçti.

İkinci sete VakıfBank iyi başladı Zhu’nun 9 sayısı Kelsey’in 6 sayısıyla rakibine üstünlük kurarak 18-25’le durumu 1-1 yaptı.
Üçüncü sette bu kez tekrar Eczacıbaşı Vitra üstünlüğü eline aldı ancak 21-21 de VakıfBank rakibini yakaladı ancak Eczacıbaşı Vitra Kim, Larson ve Boskovic’in peş peşe sayılarıyla sonuca gitmeyi bildi ve 25-23”le 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete Eczacıbaşı Vitra iyi başlasa da skor 14-14’te eşitlendi ve Vakıfbank öne geçti ancak bu kez 21-21’de Eczacıbaşı Vitra rakibini yakaladı ancak Cansu’nun bloğu Zhu’nun sayısı ve Eczacıbaşı Vitra’nın hatalarıyla 21-25 seti alan VakıfBank durumu 2-2 yaptı.

Final setine adına yakışır biçimde finale sahne oldu. İki takım da var gücünü ortaya koydu 13-13’e kadar maç kopmadı ancak önce Cansu Özbay servis kaçırdı ardından Büşra Kılıçlı’nın blok sayısıyla set 15-13 bitti ve şampiyonluk Pazar günü 14.00’da oynanacak 5’nci maça kaldı.

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Nurper Özbar(xxx), Erol Akbulut(xxx)

Setler: 25-16, 18-25, 25-23, 21-25, 15-13

Süre: 28’, 25’, 28’, 31’, 22’ (2.14’)

ECZACIBAŞI VİTRA: Larson(19), Beyza(3), Boskovic(27), Kim(18), Buşra(6), Gamze(2), Simge(L), Merve (-) Gözde (-), Ezgi (-), Güldeniz (-), Gıbbemeyer (-), Meliha (-)

VAKIFBANK: Kelsey(16), Mılena(3), Ebrar(9),Zhu(27), Kübra(13), Cansu (1), Gizem (L), Chıera (1), Zehra(4), Buket(1)

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