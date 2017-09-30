Şampiyonu duygulandıran ilgi

Milli halterci Naim Süleymanoğlu yakınlarına ‘Türk halkı madem ki beni bu kadar çok seviyor, iyileşip genç sporcular yetiştirmekte bana düşer” dedi. Ünü sporcuyu Cumhurbaşkanı, Spor Bakanı, eski şampiyon sporcular, üç kızı hiç yalnız bırakmazken, uzun zamandır ilaç almayan, alkol kullanmayan, 70 kilonun altıda, 30-35 yaş aralığında 0 veya A grubu donörün bulunması müracaatlar içinde titiz bir çalışma yürütülüyor.



Hastaneye kaldırılması dünya basınında da yankı bulan Naim Süleymanoğlu’na Avrupa’nın birçok üleşinden, Kanada, Avustralya, ABD Arizona’da yaşayan bir Türk’ten, Bulgaristan’da yaşayan soydaşlardan ve Türkiye’nin birçok ilinden telefon geldiği ve binlerce vatandaşın ‘Ben karaciğerimden parça vermeye hazırım’ dediği yakınları tarafından açıklandı.



Geçirdiği rahatsızlıkla tüm Türkiye’yi üzen dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu için 0 veya A grubu donör bulmak için adeta seferberlik ilan edildi.

Karaciğerini şampiyon sporcuya vermek için hastaneyi binlerce insanın aramasıyla telefonların kilitlendiği bu haberi öğrenen ünlü sporcunun çok duygulandırdığı öğrenildi.

Nim Süleymanoğlu’nun yoğun bakımda yakınlarına ‘Türk halkı madem ki beni bu kadar çok seviyor, iyileşip genç sporcular yetiştirmekte bana düşer” dedi.

ERDOĞAN GÖRÜŞEMEDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şampiyon sporcuyla görüşmek için hastaneyi defalarca aradığı ancak sporcunun sağlık durumunun henüz müsait olmadığını için doktorların bu görüşmeye izin veremedikleri öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleymanoğlu’nu hastaneye yattığı günden bu yana 4 kez telefonla aradığı, doktorlardan bizzat ilgi aldığı, ancak yoğun bakımda yatan şampiyon sporcuyla henüz görüştürülmediğini en yakın arkadaşı olan şampiyon güreşçi Mahmut Demir açıkladı.

Demir “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın titizliği ve ilgisi hem bize hem de Naim’e büyük moral oldu. Ancak henüz uzun konuşma yapacak durumda değil. Heyecanlanmaması, stres yaşamaması gerekiyor. Ameliyat için şampiyonumuzu bir hastaneye naklettik. Ancak aşırı ilginin hastanenin fiziki şartlarına ve diğer hastalara zarar vereceği düşünen yetkililer sporcunun yattığı hastanenin adını saklamamızı rica ettiler. Herkesten buna saygı göstermesini, şampiyonumuzun iyileşir iyileşmez sevenlerine zaten teşekkür edeceğini ifade etti.”

AMELİYATI AN MESELESİ



Acil olarak ambulansla kaldırıldığı Bakırköy Sadi konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden ameliyatının yapılacağı ve adı sır gibi saklanan bir başka hastaneye gene ambulansa nakledildiği açıklanan Süleymanoğlu için 0 veya A grubu; uzun zamandır ilaç ve alkol kullanmamış, 70 kilonun altında ve 30-35 yaş aralığında bir donör arandığı da belirtildi.