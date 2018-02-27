Şampiyonu Beşiktaş’ın keyfi belirleyecek

1- Kocaman’ın “10 puanlık” dediği derbiyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuç, ligin geri kalanında iki takımı nasıl etkiler?

2- Derbi galibiyetinde büyük pay sahadaki oyuncuların mı, yoksa yaptığı müdahalelerle Şenol Güneş’in midir?

3- Kocaman, takımının skoru koruma psikolojisine yenik düştüğünü söyledi. Kendisinin de sorumluluğu var mı?

4- İki takımın yarın da kupa mesaisi var. Bu defa nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

5- G.Saray’da Terim, eskiye göre göre çok sakin ve polemiklerden uzak duruyor. Bu bir strateji mi?

6- Medipol Başakşehir’in kadrosu bu sezon daha zenginleşse de geçen sezonki tadı vermiyor, neden?

MEHMET Y. YILMAZ: FENERBAHÇE’NİN FİKSTÜR AVANTAJI VAR ANCAK...

1- Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği maçı da gösterdi ki, daha köprünün altından çok su akacak. Liderle dördüncü arasındaki puan farkı üç ve ilk üçtekilerin birbirleriyle oynayacakları maçlar var. Bu açıdan bakarsak diğer adaylara göre Fenerbahçe’nin fikstürü daha iyi görünüyor. Tabii bu avantajı kullanabilirlerse!

DERBİDE FARKI YARATAN İSİM BENCE QUARESMA’YDI

2- Güneş’in hamleleri kuşkusuz ki doğruydu. Rakibin topla çıkamadığını görüp yaptığı değişikliklerle galibiyette önemli rol oynadı. Ama oyunu değiştiren bir özel yeteneğin varlığını da teslim etmek gerek: Quaresma, farkı yaratan oyuncu oldu. Quaresma, F.Bahçe’de olsaydı, kuşkusuz ki Kocaman onu da yanında oturtacaktı! Bunu da unutmayalım.

NEDEN MAĞLUBİYET GOLÜNÜ BEKLİYOR KOCAMAN?

3- Aykut Kocaman takımının ilk 25 dakikadan sonra oyun disiplininden koptuğunu söylüyor. O zaman kendisine soralım: İlk değişiklik için 61’i niye bekledi? Valbuena ‘hamle’ oyuncusuymuş! Hamle yapmak için neden mağlubiyet golünü bekliyor? Hamle, kazanmak için yapıldığına göre, maçın başında bu hamleyi yapıp, maçı rahatça izlese olmuyor mu?

BEŞİKTAŞ KUPADA DA RAHAT GEÇECEKTİR

4- Aykut Kocaman, kafasının içindeki sorunları yenebilirse farklı bir sonuç bekleyebiliriz. Ama şu andaki tabloya bakınca Beşiktaş’ın, Fenerbahçe’yi kupada da rahatça geçebileceğini söylemek mümkün. Fenerbahçe’nin turu bu maçta kaybetmesi sürpriz olmaz benim için.

BİZDE İŞLER İYİYKEN HERKES CENTİLMENDİR

5- Bunu söylemek için falcı olmaya gerek yok. Bizde işler iyi giderken, herkes centilmen ve kibardır. İşler kötü gitmeye başlarsa gerçek tablo ortaya çıkar. Galatasaray için işlerin kötü gideceğine ilişkin bir öngörüde bulunmak bugün için mümkün değil. Zengin bir kadrosu, tecrübeli bir hocası var. Lig maratonunun son çeyreğindeki zor maçlarda farkı göreceğiz.

AVCI’NIN TEK BİR OYUN PLANI OLDUĞU İÇİN

6- Sorun öncelikle kadronun yaşlı olması. Bu nedenle Avrupa Ligi’nden elendiler zaten. İkinci sorun ise Abdullah Avcı’nın tek bir plana dayalı oyunu ve bu oyun artık rakipler tarafından anlaşıldı. Oyunu bozmak isteyen rakipler Başakşehir’i kolayca etkisizleştirebiliyorlar.

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: Bayern’e karşı 75 dakika 10 kişi oynayan Beşiktaş’ın F.Bahçe’yi fizik olarak da ezmesi.

- Haftanın takımı: Beşiktaş

- Haftanın teknik direktörü: Şenol Güneş

- Haftanın futbolcusu: Quaresma

- Haftanın hakemi: Bülent Yıldırım

UĞUR VARDAN: F.BAHÇE’NİN TARAFTARLA MESAFESİ AÇILABİLİR

1- KUŞKUSUZ Beşiktaş için sonrası için çok önemli bir motivasyon olacak, F.Bahçe içinse şöyle bir problem yaratabilir: Puan tablosunda açısından sorun olmayabilir ama Kocaman’ın futbol mantalitesi daha fazla sorgulanacak ve klasik F.Bahçe taraftarıyla sahadaki oyun arasındaki yeterince açık olan makas ve mesafe daha da açılacak.

GÜNEŞ’İN TEORİSİ BU KEZ PRATİĞE GEÇEBİLDİ

2- PRATİĞİ gerçekleştiren futbolcu ama bu kez teorinin de önemini ve karşılık bulmasını izledik. Alınan bu sonuçtan sonra övgüde bulunmak kolay tabii ki, hamleler sonuç vermese Güneş’i tefe koyacaktık. Yine de denemek önemli. Futbolda Samuel Beckett’a inat (!) “Hep denedin, hep yenildin” olmuyor; “Hep denedin, kazandın da” oluyor.

TAKIM BAZEN KULÜBEDEN BAĞIMSIZ DAVRANABİLİR

3- Bazen takımların kulübedeki kurmaylarında bağımsız, kendi psikolojileriyle hareket ettiğine inanırım. Bu, zaten teoriyle pratik arasındaki var olan en temel problemdir. Lakin bu kez Kocaman’ın hamlelerin karşılık bulamaması gibi bir durum vardı, hoş Şener’in uzaktan kaleyi yokladığı şut gol olsa bambaşka bir öykünün peşine düşecektir. Ama pazar günü futbol, adaleti ön plana çıkardı, sahadaki oyunu skora da yansıttı. Hatta skorda az biraz indirim bile yaptı.

KUPADA FAVORİM BEŞİKTAŞ PLASE BERABERLİK

4- ÖNCELİKLE (iki takım için de söylüyorum) aynı suda bir kez yıkanacaklar mı, göreceğiz. Ben kupanın, şampiyonluğu kaybeden ‘büyükler’ için bir ‘teselli ikramiyesi’ olduğu kanaatindeyim, bu açıdan ikramiyeyi garantilemek için oynayacaklar. Heyecan garanti de aynı oyun şevkini bulur muyuz, bu konuda şüpheliyim. Beşiktaş favori ama berabere biterse de şaşırmam.

ZOR SULARDA DA SAKİN KALACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR

5- ŞİMDİKİ görüntü sakin bir görüntü. Ama zor maçları elbette beklemek gerekiyor. Öte yandan Terim geçen haftaki Kasımpaşa yenilgisinden sonra şampiyonluk iddiasını ifade etmekle birlikte takımın bu sezonki kapasitesine (özellikle deplasman maçlarına vurgu yaparak) ilişkin görüşünü bildirmişti. Bu yüzden zor suları da daha sakin geçeceğini düşünüyorum.

ŞAMPİYONLUK BASKISIYLA AÇIKLANABİLİR BU VAZİYET

6- MESELE sanki psikolojik. Son F.Bahçe maçında taktik olarak yenildiler ama genel resme bakıldığında büyük suları geçip, iç denizlerde boğulan bir takım görüntüsü var. Bu da sanki ‘şampiyonluk baskısı’yla açıklanabilir gibi.

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: Giresun’un Yılmaz Vural’ı gönderip önceki hocası Metin Diyadin’le anlaşması.

- Haftanın takımı: Beşiktaş

- Haftanın teknik direktörü: Şenol Güneş

- Haftanın futbolcusu: Quaresma

- Haftanın hakemi: Bülent Yıldırım

KOCAMAN ÇARESİZCE SEYRETTİ

UĞUR MELEKE: 6 TAMAM DA 10 NEDİR?

1- "6 puanlık maç” söylemini anlıyorum; 3 siz kazanıyor, 3 de direkt rakibinize kaybettiriyorsunuz. Yalnız “10 puanlık maç” nasıl oluyor, onu kavrayamadım! Beşiktaş hem Avrupa’ya fiili vedası, hem de lige yüksek momentumla bağlanmasıyla bir rüzgâr yakaladı. Aykut Kocaman’sa derbiye hem bu kadar anlam yükleyip, hem de 60 dakikalık çaresizliği seyrederek itibar yitirdi. Lig uzun, ama Güneş’in rüzgârı arkasına aldığı kesin.

KREDİNİN BÜYÜĞÜ GÜNEŞ'İN

2- FENERBAHÇE, Başakşehir’e karşı başladığı gibi önde baskıyla başladı maça. Abdullah Avcı o çaresizliği 90 dakika seyretmişti, Şenol Güneş seyretmedi. Medel’i stopere kaydırdığı 30’uncu dakika bence maçın kırılma anı. Geriden kaliteli çıkabildikleri için oyunu da ele geçirdiler, hücum sürekliliği yakaladılar. Kredinin büyüğünü Güneş’e yazarım.

BENCE HOCANIN PSİKOLOJİSİ

3- BEN Valbuena’nın, Soldado’nun, Dirar’ın, Isla’nın, Giuliano’nun geldikleri takımlarda ‘skoru koruma psikolojisi’ne alışık olduklarını zannetmiyorum. Bu psikoloji oyunculara değil, antrenöre ait bence. Kocaman, 11 itaatkâr ve vasat adamla disiplinli bir takım hayal etti. Ve bunu başardı. Ama futbolda tabelayı genelde vasatlar değil kaliteliler belirliyor. Büyük antrenör, o disipline yeteneklileri de sokabilendir zaten..

KUPA BİR FIRSATTIR

4- "BİR kupadan fazlası” oldu artık bu maç... Aykut Kocaman’ın sezonun kalanı için bir enerji yakalamaya ihtiyacı var ve kupa onun için bir fırsat. Wenger, Arsenal’ı 21 yıl boyunca bin küsür maç dörtlü defans oynattıktan sonra geçtiğimiz nisanda üçlü savunmaya dönerek, “Ben değişebilirim” mesajı vermişti. Kocaman’ın da artık yetenekli oyuncularla barışarak kamuoyuna değişebileceğine göstermesi gerek.

ARTIK SÜKUNET YAKIŞIR

5- DİLE kolay, 65 yaşında bir insan Fatih Terim... Milli takımda aylarca polemik yaşadığı futbolcular, kendi çocukları yaşındaydı, belki de onlardan da küçüktü. Şenol Güneş gibi, Fatih Terim gibi deneyimlilere artık kavga ve sükunet, çarpışma değil kucaklayıcılık yakışır.

AVCI'NIN EZBERİ BOZULDU

6- ÇÜNKÜ ezberleri bu. Pazartesi akşamı 75’ten sonra oyun tek taraflıya döndü, Gençlerbirliği tamamen kapandı ama Başakşehir tek bir pozisyon bulamadan bitirdi o 20 dakikayı. Çünkü her topu içeriye şişirdiler, istisnasız her topu! Biz kaliteli takımız, biz yetenekliyiz, sakin olalım, yerden oynayalım demediler bir an bile. Bu kadar kaliteli oyuncuyla bu kadar kötü futbol, gerçekten büyük başarı.

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanin olayı: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile F.Bahçe'nin başkan adayı Ali Koç'un derbideki kucaklaşması.

- HaftanIn Takımı: Akhisar

- HaftanIn Teknik Direktörü: Şenol Güneş

- HaftanIn Futbolcusu: Ricardo Quaresma

- HaftanIn Hakemi: Mete Kalkavan

MEHMET ARSLAN: ‘NEREDE KALMIŞTIK’ DEDİ

1- BEŞİKTAŞ, derbiyi alarak, bir nevi Fatih Terim'in o geri dönüş sloganına nazire yaptı. Yani, "Nerede kalmıştık!" dedi. Bundan sonra bu ligin şampiyonunun kim olup olmayacağına açıkçası Beşiktaş'ın keyfi karar verecek. Bu kalitesini her maç yansıtırsa son iki sezonda yaptığını yine yapar. Fenerbahçe, evet kötü kaybetti ama bu yenilgiyle sarsılmaz. Galatasaray derbisi dışında çok zor maçı yok. Yarışı sonuna kadar sürdürür.

EN FORMDA MAÇLARINDANDI

2- BENCE oyuncularla Güneş'in ortak yapımı. Güneş, gereken müdahaleleri yaptı oyuncuları da sahada buna cevap verdi. Zaten bu olduğu zaman sonuç alınıyor. Bazen hoca gereğini yapsa da oyuncu bunu sahaya yansıtamıyor ve fatura kulübeye kesliyor. Ama evet, Güneş son dönemlerin en formda maçını çıkardı.

2-1'DEN SONRA DA ÇIKMADILAR

3- AYKUT Kocaman'ın en azından 2-1'den sonra bile takımına ileri çıkmayın diyeceğini düşünebilir miyiz? Böyle bir şey olmaz. Ama Fenerbahçe, geriye düştükten sonra da ileri çıkamadı. Oyuncular da sorumluluk almalı. Bireysel taktikler de sonuçlar üzerinde önemlidir. İlk yarım saatte Fenerbahçe maçı kopartabileceği ortamı buldu fakat bunu sahadaki oyuncular değerlendiremediler.

RÖVANŞA BIRAKIRLAR

4- İKİ tarafında daha düşük yoğunluklu bir maç oynayacağını tahmin ediyorum. Çünkü hafta sonu önemli maçları var her ikisinin de. Rotasyonlu kadrolarla çıkmalarını bekliyorum. Güneş'in de Kocaman'ın da kafasının ligde olduğunu ve kupayı ağırlıkla rövanşa havale edeceklerini düşünüyorum. Elbet derbi atmosferi maçı beklediğimden de çekişmeli hale getirebilir.

DERBİLERDE TEST EDERİZ

5- Bu durum sevindirici. Geçmişte Terim'in öfkeli hallerini çok eleştirdik. O halde şimdi de övme zamanı. Yine de gerçek bir test için ezeli rakipleri ve Başakşehir ile oynayacağı maçları beklemek lazım. Orada olası kötü sonuçlara vereceği tepkiler, Terim'in 'eski' mi 'yeni' mi olduğuna karar vermemizi sağlayacak.

BÜYÜK GİBİ GÖRÜLÜYOR

6- DURUMU sadece Başakşehir ile açıklamak yeterli olmaz. Artık rakipleri de ona karşı diğer büyüklere hazırlandıkları gibi hazırlanıyor. Başakşehir, geçen sezon uzun süre şampiyonluk kelimesini ağzına almadı ama bu sezon alıyor. Haliyle bu işini zorlaştırıyor. Evet kadro zenginleşti ama aynı zamanda yaşlı da. Ve bir çok oyuncudan da verim aldığı söylenemez. Arda henüz ritmini bulamadı ve son maçta yoktu. Mevlüt'ün katkısı yeterli mi? Kerim de bence daha fazlasını yapmalı.

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanin olayı: Yılmaz Vural'ın Giresun'daki macerasının sadece 3 maç sürmesi. Hocanın artık kendisini gözden geçirmesi lazım.

- HaftanIn Takımı: Beşiktaş

- HaftanIn Teknik Direktörü: Şenol Güneş

- HaftanIn Futbolcusu: Medel

- HaftanIn Hakemi: Bülent Yıldırım