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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.04.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Şampiyonu açıkladı! 'Yüzde 90...'

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Şampiyonu açıkladı! 'Yüzde 90...'

Antalyaspor'un 32 yaşındaki forvet oyuncusu Mevlüt Erdinç, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Medipol Başakşehir'i yüksek oranda favori gördüğünü söyledi.

Karmızılı-beyazlı ekibin 2018 yılı eylül ayında Medipol Başakşehir'den kiraladığı ve son maçlardaki performansıyla dikkati çeken Mevlüt Erdinç, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bu yıl takımların puanlarının birbirine yakın olduğuna dikkati çeken Mevlüt, sezonun çok heyecanlı geçtiğini, 2 maç üst üste kazananın bir anda üst sıralara çıktığını ifade etti.

Ligdeki son 2 maçı kazandıklarını anımsatan golcü oyuncu, "Önümüzdeki 5 maçtan istediğimiz puanları alırsak, Galatasaray da Türkiye Kupası'nı kazanırsa, Avrupa kupalarına katılabiliriz." dedi.

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Antalya'da güzel bir sezon geçirdiğini anlatan Mevlüt, Medipol Başakşehir'den kiralık geldiğini ve takımına katkı sağladığını düşündüğünü kaydetti.

Forvetteki arkadaşı Souleymane Doukara'nın çok iyi bir oyuncu olduğuna işaret eden tecrübeli futbolcu, "Takımda iki forvetiz. Ligde Doukara'nın 10, benim 7 golüm var. Kupa maçında da golüm var. Son haftalarda kendimi çok formda hissediyorum. Son 2 maçta 3 gol attım. Gollerim devam edecek. Performansım üst düzeyde. Bunu sürdürmek istiyorum." diye konuştu.

Gelecek yıl hangi takımda oynayacağının sezon sonunda belli olacağını anlatan Mevlüt Erdinç, "Medipol Başakşehir şu an şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Oldukça konsantre durumdalar. Herhangi bir görüşme yapmadık. Geleceğimi hiç bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Ligdeki şampiyonluk yarışını değerlendiren Mevlüt, "Medipol Başakşehir bu yıl istikrarlı bir performans sergiledi. Son 5 maçta da aynı şekilde başarılı devam ederler. Belki bir maçta puan kaybedebilirler. Galatasaray'ın son 5 maçı kazanması gerekiyor. O da kolay değil. Başakşehir'in şampiyonluk şansı yüksek. Şampiyon yüzde 90 Başakşehir gibi gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonu açıkladı Yüzde 90...

"Milli takıma davet alırsam çok mutlu olurum"

Uzun yıllar milli takımda forma giydiğini vurgulayan Mevlüt, "Yaşım 32. Milli takım için geç bir yaş değil. Emre Belözoğlu 39 yaşında milli takıma gidiyor. Davet alırsam çok mutlu olurum. Gelecek karşılaşma Fransa'yla ve rakibi yakından tanıdığım için bu maçta forma giyersem çok güzel olur. Tek isteğim Fransa'yı yenmek." açıklamasını yaptı.

Antalyaspor'un defansif futbol oynamasının forvetler açısından sıkıntı oluşturmadığını söyleyen Mevlüt Erdinç, "Her maçta gol atıyoruz. Beklerimiz çok orta yapıyor. Bülent (Korkmaz) hoca ile çok güzel bir uyum sağladık. Bu uyum her zaman başarıyı getirecektir. Bülent hocanın uzun yıllar kalacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Antalya'yı çok sevdim"

Bu sezon hedeflerinin ligi 5'inci sırada bitirmek olduğunu dile getiren Erdinç, sözlerini şöyle tamamladı:  "Antalyaspor'un çok büyük bir potansiyeli var. Şehirde tesisler, taraftar, halkın desteği, her şey var. Bu potansiyel ile her zaman Avrupa kupalarını hedefleyen bir takım olmalı. Antalya'yı çok sevdim. Önceden tatile ya da mili takımla kamplara gelirdim ama şehri bilmezdim. Sekiz aydır buradayım. Şehri gezdim ve çok güzel bir kent. Taraftarlar da bizi her zaman desteklediler. Özellikle beni sevdiklerini düşünüyorum. Ben de onları çok seviyorum. Deplasmanda da bizi yalnız bırakmıyorlar. Taraftarlarımız çok iyi. Bu sezon inişler ve çıkışlar oldu ama onlar hep bize destek verdi. Hiçbir oyuncuyla sıkıntı yaşamadılar. Bu desteğin sezon sonuna kadar devam etmesini istiyorum."

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligde hedefe ulaştıklarını söyledi...

Tugay Kerimoğlu'ndan Antalyaspor'a ziyaretSpor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 30. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la iç sahada yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı beyazlı takımın antrenmanını eski Milli futbolcu Tugay Kerimoğlu ziyaret etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile Galatasaray'dan takım arkadaşı olan Kerimoğlu, Antalyaspor'a başarılar diledi.
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