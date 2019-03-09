Şampiyonluk tezahüratı Yanal’ın toplantısını böldü
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşması sonrasında ev sahibi takımın Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi.
Avcı’nın ardından sıra Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’a geldi. Yanal basın toplantısına başladığı anda koridordan geçen ve şampiyonluk marşları söyleyen Başakşehirli futbolcular ve yöneticilerin sesleri duyuldu.
Basın toplantısı odasındaki seslerin, “Sen şampiyon ol, biz İstanbul’u yakalım” tezahüratlarıyla bastırılması sonrası Teknik Direktör Yanal, bir süre bekledi ve toplantıya kısa bir mola verdi.
Başakşehirli oyuncu ve yöneticiler stadyumdan çıkış yapınca, Yanal toplantıya devam etti.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle