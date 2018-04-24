Şampiyonluk son maça kaldı
Vestel Venus Sultanlar Ligi Final Etabı dördüncü maçında Vakıfbank deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'yı 25-13, 25-16 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti ve seride durumu 2-2'ye getirdi. Final serisinin son maçı, 26 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Bu maçı kazanan takım, 2017-2018 Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi şampiyonu olacak.
Vakfıbank’ın İtalyan teknik adam gençlerden oluşan çok farklı bir kadroyu sahaya sürdü ve kritik maçı 3-0 kazanarak şampiyonluğu 5. maça bıraktı.
VESTEL Venus Sultanlar Ligi’nin şampiyonu Perşembe günü belli olacak. Rakibine karşı 2-1 avantajla çıktığı maçı 3-0 kaybederek şansını 5. maça bırakan Eczacıbaşı Vitra sezonun en tutuk maçını sergilerken tüm riskleri alarak sürpriz bir kadroyu sahaya süren Guidetti tecrübesiyle kazanmayı bildi.
İtalyan teknik adam Giovanni Guidetti Vakıfbank’ı klasik dizilişinin dışında bir kadroyla sahaya sürdü. Naz’ın yerine Cansu’yu Kübra’nın yerine de Zehra’ya forma veren Gudetti’nin aldığı risk karşılığını bulunca maç Vakıfbank’ın oldu.
Cansu paslarıyla yıldızlaşırken, Zehra bloklarda, libero Gizem ise defansta devleşince Lonneke’16, Zhu’nun 13 sayısıyla Vakıfbank sonuca giderek maçı 3-0 kazanarak final serisinde 2-2’lik eşitliği yakalayıp şampiyonluğu Perşembe günü saat 18.00’de Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanacak 5’nci maçın sonuna bıraktı.
ZEHRA VE CANSU HAYAT VERDİ
İlk sette Vakıfbank’ın üstünlüğü vardı. Sarı siyahlı ekip Lonneke ve Zhu’nın etkili oyunuyle bu seti 13-25 gibi bir farkla kazanarak 0-1 öne geçti.
İkinci sette Vakıfbank’ın üstünlüğüyle geçti. Seti baştan sona önde götüren sarı siyahlı ekip Lonneke ve Zhu’nun sayılarıyla, Zehra4nın başarılı blokları, kaptan Gözde’nin takımı motive etmesiyle 16-25’le sonuca giderek 0-2 öne geçti.
Üçüncü sette de Vakıfbank çok etkiliydi. Ancak fark 16-20 olduğunda Eczacıbaşı Vitra peş peşe aldığı 5 sayıyla maç boyunca ilk kez 21-20 öne geçti. Bu dakikadan sonra set büyük bir çekişmeye sahne oldu 23-23 berabere olan skoru Zhu’nun sayısıyla değiştirdi ve 23-25’le Vakıfbank maçı 0-3 kazanarak şampiyonluğu 5’nci maça bıraktı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt , Yılmaz Duman
Eczacıbaşı VitrA: Boskovic , Beyza , Simge (L), Hande , Büşra , Larson , Ezgi , Gözde , Ognjenovic , Adams , Meliha
Başantrenör: Marco Aurelio Motta
Vakıfbank: Gizem (L) , Gözde , Cansu , Zhu , Ayça , Sloetjes , Naz , Rasic , Tuğba , Zehra
Başantrenör: Giovanni Giudietti
Setler: 13-25, 16-25, 23-25
Süre: 80 (23, 27, 30)
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