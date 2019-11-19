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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
19.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Şampiyonluk reçetesi hazır

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Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray’da devre arası için değişim planları da şekillenmeye başladı.

Gençlerbirliği ve Real Madrid deplasmanlarının ardından oyuncularının performansından ve gayretlerinden memnun olmadığını açıkça dile getiren kadroda ‘değişim ve operasyon’ sinyalleri veren teknik direktör Fatih Terim, raporunu da oluşturmaya başladı. Tecrübeli teknik adam ocak ayında takviye gereken mevkileri de netleştirdi. Geçen sezon imza attığı hamleler ve ocak ayındaki değişim ile üç kupanın kazanılmasında başrol oynayan Fatih Terim’in bu kez dört önemli takviye talebinde bulunacağı öğrenildi. Bu mevkiler sol bek, ofansif orta saha, forvet ve sağ bek... Ancak sağ bek için Mariano’nun durumu beklenecek.

Fatih Terimden Ömer Bayrama kritik görev Joker...
Fatih Terim'den Ömer Bayram'a kritik görev! Joker...

Hücumdaki aksaklıklara çözüm aranıyor

İlk olarak geçen sezon kazanılan şampiyonlukta 14 gol ve 6 asistlik performansı ile önemli pay sahibi olan Henry Onyekuru’nun yeniden kiralanmasını isteyen Fatih Terim, 3 ayrı bölgeye daha transfer talebinde bulunacak. Ocak ayında Terim önce
likle sol bek takviyesi talep edecek. Ayrıca Younes Belhanda’nın bu sezona kötü bir başlangıç yapması ve hücum organizasyonlarında yaşanan aksaklık nedeniyle sarı kırmızılı teknik adam orta sahada ofansif bir oyuncu alınmasını istemesi bekleniyor. Devre arasında bir de sağ bek alınması beklenirken bu konudaki nihai kararı ise Mariano’nun ocak ayına kadar çizeceği performans ve durumu netleştirecek.

Forvete uygun maliyetli yerli takviyesi olabilir

Mariano’ya ocak ayında ülkesi Brezilya’dan yine teklifler gelip yollar ayrılırsa sağ beke de takviye gelecek. Ayrıca santrfor bölgesine büyük umutlarla alınan Florin Andone ve Radamel Falcao’nun sakatlıkları da reçeteye bir golcü transferinin eklenmesini de gündeme getirdi. Falcao’nun sahalara dönüş tarihi gecikir ve devre arasına kadar forma giyemezse Galatasaray, uygun maliyetle yerli bir santrafor takviyesi daha yapacak. Bu değişim planları doğrultusunda sol bek Yuto Nagatomo’nun gidişine kesin gözüyle bakılıyor. Transfer teklifi alması halinde Belhanda ile de yolların ayrılması bekleniyor. Öte yandan yabancı kontenjanı nedeniyle sözleşmesi dondurulan Norveçli bek Martin Linnes’in de yeniden lisansının çıkartılıp A Takıma dönmesi planlanıyor.

Şampiyonluk reçetesi hazır

Şampiyonluk reçetesi hazır

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