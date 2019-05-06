Şampiyonluk oranları yenilendi! Galatasaray...
Galatasaray, Beşiktaş'ı yendi, İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.
Başakşehir'le aynı puanda olmasına rağmen Sarı Kırmızılılar ciddi şekilde favori gösterildi.
Şampiyonluk oranları:
1.30 Galatasaray
2.50 Başakşehir
30.00 Beşiktaş
Eski oranlar:
Başakşehir: 1.80
Galatasaray: 1.95
Beşiktaş: 7.50
"İnşallah mutlu sona ulaşırız"
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