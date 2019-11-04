Şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray...
iddaa risk yönetimi, Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi.
Süper Lig'de 10. hafta maçlarının geride kalmasının ardından iddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarında güncellemeye gitti.
Haftayı galibiyetle kapatan Galatasaray ve Beşiktaş'ın oranları düşerken puansız bir şekilde 10. haftayı kapatan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un oranları artı.
Galatasaray'ın 2.65 olan oranı 2.60'a inerken Fenerbahçe'nin oranı 2.65'ten 2.70'e çıktı...
İşte iddaa'da yeni şampiyonluk oranları;
Galatasaray 2.60
Fenerbahçe 2.70
Beşiktaş 5.00
Trabzonspor 9.00
Başakşehir 15.00
Alanyaspor: 35.00
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle