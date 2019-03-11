"Şampiyonluk" oranları güncellendi! Başakşehir'e iddaa'da...
Spor Toto Süper Lig'in "Şampiyonluk" oranlarına güncelleme geldi. İşte detaylar...
- 1 maç fazlası ve 11 puan farkla lider durumda olan Başakşehir'in şampiyonluğuna 1,05 verildi.
- 1 maçı eksik ve bu akşam Antalyaspor ile oynayacak olan Galatasaray'ın oranı ise 4,50 olarak açıklandı.
- Sezonun ikinci yarısında oynadığı 8 maçta yenilgi yüzü görmeyen ama son 3 maçta sadece 5 puan toplayabilen Beşiktaş'ın şampiyonluğu için verilen oran 30,00!
- Matematiksel olarak şampiyonluk ihtimali kalmayan Fenerbahçe'nin oranı ise kaldırıldı...
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe galibiyeti sonrası şampiyonluk sorusuna bu yanıtı vermişti...
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