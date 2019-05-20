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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
20.05.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Şampiyonluk maçında 56 kişiye işlem yapıldı

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Şampiyonluk maçında 56 kişiye işlem yapıldı

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonunun 33’üncü haftasındaki şampiyonluk maçında yaşanan olaylar ile ilgili 56 kişi hakkında “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında işlem yapıldı.

Dün akşam Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray’ın şampiyonluğu ile sona eren maçta yaşananlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonunu şampiyon olarak tamamlarken, çıkan olaylar ile ilgili işlem görenler kamuoyuna duyuruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, ligin 33’üncü haftasında oynanan ve şampiyonluğu belirleyen maçta, 21 kişiye ‘Spor Alanlarına Yasak Madde Sokmak’, 16 şahsa “usulsüz giriş”, 6 kişiye “Sahaya Yabancı Madde Atmak”, 4 kişiye “Spor Alanlarına Usulsüz Seyirci Temin Etmek”, 3 şahsa “Alkollü Girip Uyarılara Rağmen Çıkmamak”, 3 taraftara “Görevi Engellemek için Direnme, Usulsüz Giriş ve Alkollü Girip Uyarılara Rağmen Çıkmamak”, 1 kişiye “Yasak Alan İhlali”, 1 kişiye “Yasak Madde Temin Etmek(meşale)” ve 1 taraftara “Taşkınlık” olmak üzere toplam 56 kişiye 6222 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmekten adli işlem gerçekleştirdi.Türkiye'de son 8 yılda, 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' çerçevesinde 23 bin 942 bin seyirci hakkında işlem yapılırken, bunlardan 4 bin 763'ü müsabakaları izlemekten tamamen men edilmişti.

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