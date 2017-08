Şampiyonluk Ligi'ne Vestel'den tam destek

Teknoloji devi Vestel, spora yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekleyerek, Riot Games Türkiye ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, LoL Şampiyonluk Ligi’nin yeni partneri oldu. Vestel, gerçekleştirdiği bu sponsorlukla Türkiye’de her geçen gün daha çok sporcunun ve kulübün ilgisini çeken LoL Şampiyonluk Ligi’nin yükselişine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Gururla Yerli Vestel, Türk Espor Oyuncularının Yanında

Sporun her alanına yatırım yapmaktan ve sporcularımızı desteklemekten büyük heyecan duyduklarını belirten Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman, “Vestel olarak biz sporu ve sporcularımızı her alanda desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Spor alanına yaptığımız yatırımlara espor ile devam ediyoruz. Günümüz artık teknoloji devri. Bilgisayar ve konsol üzerinden oynanan bu tür strateji oyunları artık gençler arasında çok popüler. Espor dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanan, bir o kadar kişi tarafından da ilgiyle takip edilen bir spor. Gördük ki durum Türkiye’de de farklı değil, ülkemizde yaklaşık 3 milyon kişi League of Legends oynuyor. Bu rakamı daha da artırarak “Gururla Yerli” espor oyuncularının sayısını çoğaltmayı hedefliyoruz. Bu yüzden de her zaman gençlerle iletişim halinde olmak isteyen bir marka olarak, spor ve teknolojinin bir arada olduğu League of Legends 2017 Türkiye Şampiyonluk Ligi’nin partneri olmanın bizim için en uygun iş birliklerinden biri olduğunu düşünüyoruz. Böylelikle ülkemizde bu sporu oynayan genç sporcularımızı desteklemeyi ve gençlerle etkileşimimizi daha dinamik tutmayı hedefliyoruz” dedi.

Espor yatırımlarını ilgiyle ve memnuniyetle takip ediyoruz

Türkiye’de gitgide gelişen espor ekosistemine yönelik tüm yatırımları yakından takip ettiklerinin altını çizen Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; “Espor kültürü tüm dünyada devrim niteliğinde bir hızla gelişiyor. Bu gelişim sürecinde, Şampiyonluk Ligi’nin kendi alanında tek profesyonel lig olması ise bizlere farklı bir sorumluluk getiriyor. Ana odak noktamız; Türkiye’deki oyuncular, oyuncuların mutluluğu ve uluslararası arenada başarılı olmaları için profesyonel takımlarımıza destek olabilmek. Bu desteğin parçası olan tüm kurumlar ve projeler de bizler için çok değerli. Bu sebeple ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan Vestel’e de teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’de esporu ciddiye alan geniş bir kitle var. Bu kitle sayesinde birçok ülkeden daha ilerideyiz. Bu sebeple esporu daha ileri götürmek için çalışmayı görevimiz olarak görüyoruz.” dedi.

12 Bin Kişiyi Bir Araya Topluyor

Çin ve Kore gibi ülkelerin başı çektiği espor kavramı profesyonel ligler sayesinde Avrupa ve Amerika’da da büyük kitleler tarafından takip ediliyor. Örneğin Kore’de 40 bin kişi LoL Dünya Finali için bir stadyumu doldurabiliyor. Aynı oyunun Türkiye finali ise Ülker Sports Arena’ya 12 bin kişi çekebiliyor.

892 Milyon Dolarlık Pazar

Teknoloji ve internet altyapısındaki gelişim, oyunların hem ulaşılabilirliğini hem de çeşitliliğini artırıyor. Türkiye’de de dijital oyunlar ve espor hızlı büyüme potansiyeline sahip sektörler. Türkiye’de 30 milyona yakın oyuncu olduğu biliniyor ve oyun pazarının 500 milyon dolar sınırına ulaşması bekleniyor. Araştırma şirketi Super Data’nın paylaştığı bilgiler doğrultusunda, konsollar, donanım ve yazılım ögelerini kapsayan oyun sektörü 2016 yılını tüm dünya genelinde 91 milyar dolarla kapattı. 2016 yılında 892 milyon dolar büyüklüğündeki espor pazarı; özellikle yayıncıların, TV yöneticilerinin ve reklamcıların ilgisini çekmeye başladı.

Seyirci rekoru kırılıyor

League of Legends Dünya Şampiyonası ve Dota finalleri izlenme oranları, NBA ve NFL maçlarının bazılarını geride bıraktı. Türkiye’de de benzer bir tablo var. LoL karşılaşmaları bazı özel organizasyonlar haricinde, futboldan sonra en çok izlenen spor içeriklerinden biri haline geldi. Türkiye Şampiyonluk Ligi’nde karşılaşmalar ortalama 30 bin kişi tarafından izleniyor. 2016 Dünya Şampiyonası ise 14,7 milyonla bugüne kadarki en yüksek anlık izleyici sayısına ulaştı. Birkaç saat süren finalin tekil izleyici sayısı ise 43 milyon olarak kayıtlara geçti. Bu önemli organizasyon, 23’ten fazla yayında, 18 ayrı dilde yayınlandı.

Futbol ve basketbol dünyası espor dünyasına kayıtsız kalamadı

Beşiktaş 2015 yılında dünyada bir ilk gerçekleştirerek Şampiyonluk Ligi’ndeki mevcut bir takımla lisans anlaşması yaptı. Ekim 2016’da Fenerbahçe espor takımını “1907 Fenerbahçe” adıyla kurarken, Galatasaray da Aralık 2016’da “Galatasaray Esports” adıyla bu gruba katıldı. İzmir’in köklü kulüplerinden Karşıyaka da Ocak 2017’de espor takımını duyurdu.

Dünyada bunun çeşitli örnekleri var. 2016’da Avrupa Ligi’nde mücadeleye başlayan Schalke 04’ün yanı sıra geçtiğimiz sene PSG’de bu kervana katıldı. Ocak 2017’de yeni espor takımı açıklayan son uluslararası marka ise Miami Heat oldu.

DÜNYA İSTATİSTİKLERİ

En çok oynanan çevrimiçi bilgisayar oyunu

100 milyondan fazla aylık aktif oyuncusu var

Oynayanların ağırlıklı yaş aralığı 14-28

TÜRKİYE İSTATİSTİKLERİ

4 milyondan fazla kayıtlı kullanıcı

Yaş aralıkları dünya ile paralel, 14 – 28

2014, 2015, 2016 finalleri Ülker Sports Arena’da yapıldı.

2016 TBF yayınını YouTube üzerinden 750 bin kişi izledi.