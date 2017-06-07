Şampiyonluk Ligi’ne hızlı başladılar

2017 Kış Mevsimi finalistleri Oyunfor.CREW ve BAUSuperMassive eSports’un karşı karşıya geldiği mevsimin açılış maçı efsanevi bir rövanş mücadelesine sahne olurken, hem rövanşta hem skor tablosunda yüzü gülen Oyunfor.CREW oldu.

Türkiye’nin tek profesyonel espor ligi League of Legends 2017 Şampiyonluk Ligi’nde Yaz Mevsimi heyecanı 3-5 Haziran’da oynanan 1. hafta maçlarıyla başladı. 2017 Kış Mevsimi finalistleri Oyunfor.CREW ve BAUSuperMassive eSports’u yeniden karşı karşıya getiren açılış maçı 45 dakikalık inanılmaz mücadelelere sahne olurken, Oyunfor.CREW bu ezeli rövanştan galip ayrılmayı başardı.

2017 Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi’nin ilk hafta serilerinde zirveye yerleşen takım bir galibiyet ve bir beraberlikle 4 puanın sahibi olan Oyunfor.CREW oldu. Birer galibiyet ve birer mağlubiyetle üçer puan alan 1907 Fenerbahçe Espor ve BAUSuperMassive eSports ikinci ve üçüncü sırayı paylaştı.

Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi’nde yer alan 8 takımın 7 hafta sürecek mücadelesinin ardından çeyrek ve yarı finalde de başarı elde ederek zirveye yerleşen iki takım, League of Legends Türkiye Büyük Finali’nde şampiyonu belirlemek için karşı karşıya gelecek.

İlk Hafta Maçlarda Neler Yaşandı?

2017 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi finalistlerinin rövanşının ardından günün ikinci maçı P3P eSports ve Çilekler arasında oynandı. Seriye Çilekler 1-0 önde başlamasına rağmen ikinci oyunun sonlarında Baron’u çalmayı başaran P3P eSports önemli bir avantaj ele geçirdi ve skoru 1-1 yapmayı başardı.

Günün üçüncü serisi Team AURORA ile 1907 Fenerbahçe Espor arasında gerçekleşti. İlk maçın başlarında skor olarak rakibi karşısında geriye düşen 1907 Fenerbahçe Espor, maçın devamında harika bir çıkış yakalayarak serinin ilk galibiyetini hanesine yazdırdı. İkinci maçta da gösterdiği performansla seriyi rakibine bırakmayan 1907 Fenerbahçe Espor, iki maçı da alarak 3 puanın sahibi oldu.

İkinci günün ilk mücadelesinde Dark Passage.BKM Express ve Galakticos karşı karşıya geldi. İlk maçı Dark Passage.BKM Express alırken, ikinci maçta harika bir geri dönüşe imza atan Galakticos skoru beraberliğe taşıdı ve her iki takım da seriden birer puanla ayrıldı.

Günün ikinci mücadelesinde BAUSuperMassive eSports ve 1907 Fenerbahçe Espor karşı karşıya geldi. İlk günkü hayal kırıklığının ardından ikinci gün bomba gibi bir dönüş yapan BAUSuperMassive eSports, güçlü rakibi karşısında iki maçı birden kazanarak seride 3 puanı hanesine yazdıran isim oldu.

Günün son mücadelesinde Team AURORA ve Çilekler karşılaştı. Team AURORA ilk maçın başlarından itibaren rakibi üzerinde kurduğu baskıyla ilk skoru alsa da, ikinci maçta Çilekler’in ağır baskısı karşısında tutunamadı ve 14 bin altınlık oyun sonu farkıyla galibiyeti rakibine verdi. İkinci günün son serisi, her iki takımın birer puanı hanesine yazmasıyla tamamlandı.

Üçüncü günün ilk maçında karşı karşıya gelen Oyunfor.CREW ve Dark Passage.BKM Express maçı, Dark Passage.BKM Express’in aldığı ilk galibiyetle başladı. Ancak ikinci maçta Oyunfor.CREW galibiyeti alarak üç puanı rakibine bırakmadı. P3P eSports ve Galakticos’un karşı karşıya geldiği günün ikinci ve son maçında ise P3P eSports ilk maçı kazanırken, Galakticos ikinci maçta durumu eşitledi ve her iki takım seriden birer puanla ayrıldı.