Şampiyonluk Ligi'ne hangisi yükselecek! Heyecan dorukta...
League of Legends Yükselme Ligi’nde ilk 4’e girerek Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi için yarışacak takımlar belli oldu.
Beşiktaş Espor, Oyun Hizmetleri, Macro Maniacs ve Team Cappadocia adlarını bir üst tura yazdıran takımlar olurkenÇilekler ve P3P Esports ise lige veda ettiç
League of Legends Yükselme Ligi’ni ilk sırada tamamlayan Beşiktaş seri başı olarak Tema Cappadocia ile eşleşirken, Oyun Hizmetleri ve Macro Maniacs da final için birbirine rakip oldu. Kazanan takımlar önümüzdeki hafta final için karşılaşacak. Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi için iddiasını devam ettirmek isteyen takımlar ise üçüncülük maçında kozlarını paylaşacak.
13 Mart Salı
18.00 Beşiktaş Espor-Team Cappadocia
14 Mart Çarşamba
18.00 Oyun Hizmetleri-Macro Madiacs
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