Şampiyonluk Ligi’nde zirve el değiştirdi

İlk haftayı 3. sırada kapatan ekip, beraberliklerle geçen haftada güçlü rakipleri karşısında 6 puan birden almayı başararak puan tablosunun zirvesine yerleşti. İlk haftayı lider kapatan Oyunfor.CREW ise 1907 Fenerbahçe Espor’un ardından 3. sıraya geriledi.
Türkiye’nin tek profesyonel espor ligi League of Legends 2017 Şampiyonluk Ligi’nde Yaz Mevsimi heyecanı 10-12 Haziran’da oynanan 2. hafta maçlarıyla devam etti. Beraberliklerin hakim olduğu serilerde rakipleri Dark Passage.BKM Express ve P3P eSports’tan 3’er puan almayı başaran BAUSuperMassive eSports, toplamda 9 puanla ikinci haftayı lider kapattı.
İlk haftanın sonunda 4 puanla puan tablosunun zirvesine yerleşen Oyunfor.CREW, ikinci hafta serilerinde arka arkaya aldığı beraberliklerle iki sıra birden düşmekten kurtulamadı ve 6 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Geçtiğimiz haftayı 3 puanla ikinci sırada kapatan 1907 Fenerbahçe Espor ise Çilekler karşısında kazandığı seriyle 3 puan avantajı yakaladı ve toplamda 7 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.
Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi’nde yer alan 8 takımın 7 hafta sürecek mücadelesinin ardından çeyrek ve yarı finalde de başarı elde ederek zirveye yerleşen iki takım, League of Legends Türkiye Büyük Finali’nde şampiyonu belirlemek için karşı karşıya gelecek.
Maçlar Twitch, Youtube ve S Sport TV Kanalından Canlı Yayınlanıyor
Sezonun tüm karşılaşmaları League of Legends’ın Twitch (http://tr.twitch.tv/riotgamesturkish) ve YouTube (http://www.youtube.com/LoLespor) kanallarından canlı olarak izlenebiliyor. League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi, pazartesi günleri oynanan maçların canlı yayınıyla S Sport ekranlarında yer alıyor.
Detaylı 2017 Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi fikstürünü tr.lolesports.com/tr/makaleler/sl-2017-yaz-mevsimi-fiksturu adresinde bulabilirsiniz.