Şampiyonluk Ligi’nde zirve değişmedi
League of Legends Şampiyonluk Ligi 2018, 2. haftayı geride bırakırken heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. BAUSuperMassive eSports puan tablosunun zirvesindeki yerini korudu.
League of Legends Şampiyonluk Ligi’ne iddialı başlayan BAUSuperMassive eSports, ligin 2. haftasında da iddialı çıkışını sürdürdü.
HWA GAMING, YouthCREW ve eski orta koridorları Naru'nun bulunduğu Team AURORA'yı mağlup eden BAUSuperMassive eSports, 2. haftayı da oynadığı temiz ve makro oyunla namağlup bitirdi ve liderliği korudu. 1. haftaya istediği gibi başlayamayan 1907 Fenerbahçe Espor içinse bu hafta tam bir geri dönüş haftasıydı. 3 galibiyet üst üste alan sarı-lacivertliler 3. sıraya yükselmeyi başardı.
Oyunculara baktığımızda ise Holyphoenix ve Dumbledoge ikilisi haftaya damgasını vuran isimler oldu. Hafta kapanırken 2. sırada yer alan Royal Bandits e-sports ekibi hem Şampiyonluk Ligi'nin ilk 5'te 5'ini yaptı hem de art arda zaferlerle gücünü bir kez daha gösterdi.
Galakticos ekibi 1. hafta kadar güçlü değildi ve Dark Passage.Dominos karşısında vadiden mağlubiyetle ayrıldı. Bu zafer Dark Passage.Dominos için önemli bir basamak oldu. HWA GAMING ekibini de mağlup eden Dark Passage.Dominos 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle haftayı 4. sırada tamamladı.
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