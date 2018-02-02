Şampiyonluk Ligi’nde zirve değişmedi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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eSpor Şampiyonluk Ligi’nde zirve değişmedi
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Sıradaki Haber: Kış Mevsimi'nin ilk haftasında neler yaşandı?

eSpor
02.02.2018 - 12:53, Son Güncelleme:

Şampiyonluk Ligi’nde zirve değişmedi

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League of Legends Şampiyonluk Ligi 2018, 2. haftayı geride bırakırken heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. BAUSuperMassive eSports puan tablosunun zirvesindeki yerini korudu.

League of Legends Şampiyonluk Ligi’ne iddialı başlayan BAUSuperMassive eSports, ligin 2. haftasında da iddialı çıkışını sürdürdü.

HWA GAMING, YouthCREW ve eski orta koridorları Naru'nun bulunduğu Team AURORA'yı mağlup eden BAUSuperMassive eSports, 2. haftayı da oynadığı temiz ve makro oyunla namağlup bitirdi ve liderliği korudu. 1. haftaya istediği gibi başlayamayan 1907 Fenerbahçe Espor içinse bu hafta tam bir geri dönüş haftasıydı. 3 galibiyet üst üste alan sarı-lacivertliler 3. sıraya yükselmeyi başardı.

Oyunculara baktığımızda ise Holyphoenix ve Dumbledoge ikilisi haftaya damgasını vuran isimler oldu. Hafta kapanırken 2. sırada yer alan Royal Bandits e-sports ekibi hem Şampiyonluk Ligi'nin ilk 5'te 5'ini yaptı hem de art arda zaferlerle gücünü bir kez daha gösterdi.

Galakticos ekibi 1. hafta kadar güçlü değildi ve Dark Passage.Dominos karşısında vadiden mağlubiyetle ayrıldı. Bu zafer Dark Passage.Dominos için önemli bir basamak oldu. HWA GAMING ekibini de mağlup eden Dark Passage.Dominos 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle haftayı 4. sırada tamamladı.

Şampiyonluk Ligi’nde zirve değişmedi

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