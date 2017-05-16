Şampiyonluk Ligi’nde sürpriz transfer!

Kuzey Amerika LCS'te mücadele eden Counter Logic Gaming ve Immortals kadrolarında yer alan orman oyuncularını değiştirme yoluna gitti. Counter Logic Gaming’de oynayan Jake "Xmithie" Puchero, Immortals'a dahil olurken, Joshua "Dardoch" Hartnett ise Counter Logic Gaming'e geçti.

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Türkiye Şampiyonluk Ligi takımlarından Team Aurora, yeni koçunu duyurdu. Giants Gaming takımında nişancı pozisyonunda görev yapan Son "S0NSTAR" Seung-ik yeni sezonda Team Aurora'nın başında olacak. Team Aurora yeni sezon öncesi takıma bir de oyuncu takviyesi yaptı. Kore LCK'e yükselme liginde gösterdiği performansla dikkat çeken orta koridor oyuncusu Heo "Cheong" Cheong, bundan böyle Team Aurora için mücadele edecek.

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Kuzey Amerika LCS'te mücadele eden Team EnVyUs, yeni sezona iyi bir başlangıç yapabilmek için Fnatic'ten Türk asıllı Belçikalı oyuncu Yasin "Nisqy" Dinçer ve Phoenix1'dan Choi "Pirean" Jun-Sik'i transfer etti.

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Spylce takımından ayrılan Jakob "YamatoCannon" Mebdi , uzun süren görüşmeler sonucunda Team Vitality takımının başına geçti.