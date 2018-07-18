Şampiyonluk Ligi’nde liderlik yarışı nefes kesiyor
Türkiye’nin ilk ve tek profesyonel espor ligi olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi’nin dördüncü haftası yine amansız bir zirve mücadelesine sahne oldu.
HWA GAMING, haftayı kayıpsız kapatarak üçte üç yaptı ve Bahçeşehir SuperMassive ile liderliği paylaştı. 9 puanla zirvede yer alan iki takımın ardından ise Royal Bandits 8 puanla “yarıştan kopmuyorum” mesajı verdi.
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin zirvesindeki düğüm dördüncü haftada da devam etti. Rift Rivals nedeniyle ara verilen lig heyecanı, 14 Temmuz Cuma günü oynanan HWA GAMING - Royal Bandits karşılaşmasıyla başladı. Bahçeşehir SuperMassive ile HWA GAMING ekiplerinin liderlik koltuğunu paylaştığı haftada, zirvenin en yakın takipçisi Royal Bandits ekibi oldu. Rift Rivals'da gösterdiği başarılı performansla bölgemizin aldığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Royal Bandits haftayı iki zaferle kapatarak üçüncü sırada yer aldı.
Sürprizlerle dolu haftada, ligin ilk üç haftasında sadece iki galibiyet alabilen BeykentUni YouthCREW üçte üç yaparak güç tazeledi ve HWA GAMING ile birlikte lige damgasını vuran bir diğer ekip oldu. 1907 Fenerbahçe, Bursaspor Esports ve Doğuş Üniversitesi Aurora takımları istikrarsız ilerleyişlerini sürdürürken, Dark Passage’ın mağlubiyet serisi beş maça çıktı ve ekip kendine ligin en alt sırasında yer bulabildi.
Maçlar Twitch üzerinden Canlı Yayınlanıyor
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde sezonun tüm karşılaşmaları League of Legends’ın Twitch (http://tr.twitch.tv/riotgamesturkish) kanalından canlı olarak izlenebilecek. Yaz mevsimi 5. hafta karşılaşmaları 20 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 4 gün sürecek.
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