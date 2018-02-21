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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlereSpor HaberleriŞampiyonluk Ligi’nde heyecan sürüyor
eSpor Şampiyonluk Ligi’nde heyecan sürüyor 
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Sıradaki Haber:BAUSuperMassive hayranlarıyla buluşuyor

eSpor
21.02.2018 - 17:47, Son Güncelleme:

Şampiyonluk Ligi’nde heyecan sürüyor 

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League of Legends 2018 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 5 hafta geride kalırken, ortaya koyduğu performansla namağlup lider olarak yoluna devam eden BAUSuperMassive, bu haftada da tüm maçlardan zaferle ayrılmayı başardı.

BAUSuperMassive mağlubiyeti dışında tüm rakiplerini devirmeyi başaran Team AURORA ve Royal Bandits ekipleri ise yükselişe geçerek, haftaya damgasını vuran diğer takımlar oldu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde 5 hafta geride kaldı. Bu hafta da ligde mağlubiyet yüzü görmeyen BAUSuperMassive, galibiyet serisini 16 maça çıkararak, namağlup lider unvanını korumasını bildi. Heyecan dolu mücadelelere sahne olan 5. haftaya, ligin orta sıralarında yer alan takımların kıran kırana mücadeleleri damga vurdu.

Başarılı performansıyla dikkat çeken Team AURORA ve Royal Bandits de yükselişe geçen takımlar arasında yer aldı. Royal Bandits, 2.lik koltuğundaki yerini sağlamlaştırırken, Team AURORA da yükselişini sürdürdü. Son şampiyon 1907 Fenerbahçe ise bu hafta da galibiyet sevinci yaşayamadı ve haftayı 4 mağlubiyetle kapattı. Aynı şekilde puan tablosunun son sırasında yer alan Team Galakticos ekibi de haftayı 4 mağlubiyetle kapatan bir diğer takım oldu.

Ligde atağa kalkan bir diğer takım ise YouthCREW oldu. Orta koridorda Xico transferinin ardından üst üste galibiyetler alan ekip, sadece HWA GAMING'e yenilerek, süper haftayı 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle kapattı.

 

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