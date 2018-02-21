Şampiyonluk Ligi’nde heyecan sürüyor
League of Legends 2018 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 5 hafta geride kalırken, ortaya koyduğu performansla namağlup lider olarak yoluna devam eden BAUSuperMassive, bu haftada da tüm maçlardan zaferle ayrılmayı başardı.
BAUSuperMassive mağlubiyeti dışında tüm rakiplerini devirmeyi başaran Team AURORA ve Royal Bandits ekipleri ise yükselişe geçerek, haftaya damgasını vuran diğer takımlar oldu.
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde 5 hafta geride kaldı. Bu hafta da ligde mağlubiyet yüzü görmeyen BAUSuperMassive, galibiyet serisini 16 maça çıkararak, namağlup lider unvanını korumasını bildi. Heyecan dolu mücadelelere sahne olan 5. haftaya, ligin orta sıralarında yer alan takımların kıran kırana mücadeleleri damga vurdu.
Başarılı performansıyla dikkat çeken Team AURORA ve Royal Bandits de yükselişe geçen takımlar arasında yer aldı. Royal Bandits, 2.lik koltuğundaki yerini sağlamlaştırırken, Team AURORA da yükselişini sürdürdü. Son şampiyon 1907 Fenerbahçe ise bu hafta da galibiyet sevinci yaşayamadı ve haftayı 4 mağlubiyetle kapattı. Aynı şekilde puan tablosunun son sırasında yer alan Team Galakticos ekibi de haftayı 4 mağlubiyetle kapatan bir diğer takım oldu.
Ligde atağa kalkan bir diğer takım ise YouthCREW oldu. Orta koridorda Xico transferinin ardından üst üste galibiyetler alan ekip, sadece HWA GAMING'e yenilerek, süper haftayı 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle kapattı.
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