Şampiyonluk Ligi'nde bizleri neler bekliyor?

İşte LoL tutkunlarını yeni dönemde bekleyen o değişiklikler...

Lig tek maç üzerinden oynanacak: Bu sezon hem verimi hem de izlenimi artırmak amacıyla lig tek maç üzerinden oynanacak. Ayrıca fazla sayıda maçı yaşayabilmek adına her takımın birbiriyle 4’er kez karşılaşacağı dört devreli lig usulü sistemi tercih edildi.

Lig artık 9 hafta sürecek: Lig, 2018 sezonundan itibaren 9 haftalık bir programa yayılacak. Buradaki amaç izlenebilirliği arttırmak ve ligin hikâye örgüsü içerisinde aniden bitme hissiyatını ortadan kaldırmak. Maçlar Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü oynanacak.

Ligden düşme koşulları değişti: Lig aşamasında ilk 6’da yer alan takımlar eskiden olduğu gibi mevsim finaline yükselecek ve bir sonraki mevsim ligde kalmayı garantileyecek. Ligi 7. bitiren takım Şampiyonluk Ligi elemelerinde mücadele ederken, son sıradaki takım Yükselme Ligi’ne düşecek.

Yükselme ligi offline olarak oynanacak: Yükselme Ligi bundan sonra lig aşamasıyla birlikte Riot Games Türkiye ofisinde Şampiyonluk Ligi’yle aynı şartlarda oynanacak. Yükselme Ligi maçları özel oyuncu odalarında oynanacak ve canlı olarak yayınlanacak.

Finansal yapı yeniden düzenlendi: Yeni sezonla birlikte ligin ve ekosistemin sağlıklı şekilde büyümesine olanak verecek bir finansal yapı oluşturuldu. Takım ve oyunculara garanti ve aynı ödemelerin yapıldığı sistemden başarının ödüllendirildiği bir sisteme geçilecek.

Şampiyonluk Ligi eleme formatı yenilendi: Yakalanan eşleşmeye göre iyi gününde olan bir takımın 3 maçta lige yükselmesinin en iyi 8 takımı belirleme noktasında yetersiz kaldığının düşünülmesiyle birlikte turnuvanın formatı çift eleme usulü olacak.

Kadrolar yeniden şekillendi: Takımlar için 2 yedek oyuncu bulundurma zorunluluğu ortadan kalktı. Takımlar gelecek vaat eden ancak profesyonel seviyede yer almak için zamana ihtiyaç duyan oyuncuları kadrosuna katabilecek. Zorunlu yedek sayısı da 1’e düşecek.