Şampiyonluk Ligi’nde bizi neler bekliyor!

Geçtiğimiz mevsim şampiyonu BAUSuperMassive’de Dumbledoge takımdan ayrıldı ve yerine Tolerant geldi. Bunun dışında Yaz Mevsimi’nde takım koçu olarak Exorant’ın yerine Lethilion getirildi.

Kış Mevsimi’ni dominant bir oyunla sonuna kadar götürerek şampiyonluğa ulaşan ekip, MSI’da kendisinden bekleneni gösteremese de takım iskeletini genel olarak koruduğunu söylemek yanlış olmaz. Fakat takımdan ayrılan Dumbledoge’un ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. “Taşıyıcı Destek” Dumbledoge’un yokluğunda BAUSupermassive’in oyun stilinin değişeceğini öngörmek çok zor değil. Fakat asıl konu, ligimizde daha önce Dark Passage formasıyla kendisini izleyebildiğimiz Tolerant’ın takıma nasıl bir katkı sağlayacağı ve Zeitnot ile nasıl bir uyum yakalayacağı. Lethilion’un oyun bilgisi ve takımın geri kalanının da tecrübeli oyunculardan oluşuyor olmasıyla BAUSuperMassive’i bu mevsimin de en iddialı takımlarından birisi.

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Kış Mevsimi’nin bir diğer finalisti OyunFor.Crew ekibinde iki büyük değişiklik oldu. Naehyun ve Mocha, GodBro ve Wendelbo’nun yerine takıma dahil edildi. GodBro’nun yeteneklerine diyecek yok fakat geçtiğimiz mevsimde aşırı agresif takaslarla takımını ne kadar zora soktuğunu hepimiz gördük. Wendelbo da Playoff öncesinde takımın en çok eleştirilen oyuncusuydu. Naehyun’u Origen’de izleme fırsatımız oldu fakat Origen geçen sezon takım olarak çok kötüydü, bu nedenle Naehyun’u geçen sezon performansıyla değerlendirmek çok doğru değil. Mocha ise kelimenin tam anlamıyla bir soru işareti. Tecrübeli koç Lelouch elbette bunları düşünmüştür fakat mevsim finalisti OyunFor.Crew’un bu mevsim ortaya koyacağı performansı hepimiz merakla bekliyoruz.

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1907 Fenerbahçe Espor’un ilk beş’teki tek değişiklik Reach’in gönderilmesi ve yerine Move’un transfer edilmesi oldu. Move’u geçtiğimiz mevsim Dark Passage formasıyla izlemiştik fakat DarkPassage takım olarak uyumsuz bir görüntü çizmişti. Move’un kariyerinde NA ve EU LCS tecrübesi mevcut. 1907 Fenerbahçe’nin yeni bir takım olmasına rağmen Kış Mevsimi içerisinde tecrübe kazanarak Playoff yarı finaline kadar her gün daha iyiye ilerlediğine hepimiz tanık olduk. Bu değişiklikle birlikte onları bu mevsim çok daha tehlikeli bir takım olarak görebiliriz.

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Team Aurora’da ise bu mevsim bir çok değişiklik var. Takımın başına koç olarak S0NSTAR getirildi. Panky, Wisdom ve Cheong transferlerini yapan Team Aurora; alt koridorda Ruvelius-Zergsting ikilisiyle yola devam ediyor. Toplamda 3 Koreliyi ekibe katan Aurora’nın bu mevsim nasıl bir oyun ortaya koyacağını kestirmek çok zor. Fakat Koreli oyuncuların bu oyunu ne kadar iyi oynadıkları da artık bu arenada yadsınamaz bir gerçek. Takım uyumu yakalayabilirlerse geçtiğimiz mevsimde yakaladıkları başarının bir tekrarını gerçekleştirebilirler.

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Kış Mevsimi’nde Playout maçları sonucunda ligde kalmayı başaran Dark Passage, kabus gibi bir sezon geçirdi ve kadrosunda değişikliklere gitti. Broken Blade, Cinkrof ve Hustlin transferleriyle kadrosunu güçlendiren ekipte HolyPhoenix ve Immortoru’ya büyük iş düşecek. İki taşıyıcı rolü üstlenen bu ikili, ligin de en tecrübeli isimlerinden. Broken Blade, Galatasaray’da bize oldukça başarılı performanslar izletmişti. Cinkrof ve Hustlin üzerindeki beklenti çok fazla. Geçen mevsim Rogu, Obvious ve Move’dan destek&ormancı rolünde beklenen verimi alamamışlardı. Fakat şu bir gerçek ki Dark Passage her zaman ligin favorilerinden olmuştur. Takım uyumunu yakaladıkları anda ligde varlıklarını hissettireceklerdir.

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Ligin belki de en renkli takımı olan Galakticos’ta bu mevsim takıma Marshall ve Rogu dahil oldu. Galakticos, ligde oldukça uyumlu ve iyi performanslar sergiledi fakat makro oyundaki sıkıntıları onları sadece Playoff çeyrek finaline kadar götürebildi. Şimdi makro oyunlarını geliştirebilecek iki tecrübeli isme sahipler. Öbür yandan ise cezası sebebiyle geçtiğimiz mevsim ligde oynayamayan Marshall’ın geri dönüşü takıma nasıl bir katkı sağlayacak, kestirmek zor. Fakat şunu hatırlatmakta fayda var; forma şansı bulamadığı dönemden önce ligin en değerli üst koridor oyuncusuydu. Rogu - meanTnT ikilisi de birbirine alıştıkça k0u ormanı domine etmeye devam edebilir. Soz Purefect de ligin iyi orta koridor oyuncularından birisi. Neler yapacaklar, hep birlikte izleyip göreceğiz.

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Yükselme Ligi’nden Yaz Mevsimi’ne direkt olarak katılan P3P eSports, Yükselme Ligi’ndeki kadrosunda bir çok değişikliğe gitti. Cezası biten Rawbin IV’i tekrar P3P formasıyla izleyeceğiz. Amades-Cognac ikilisinin alt koridorda nasıl bir performans sergileyeceğini kestirmek güç, ancak Cognac ligimizin en tecrübeli destek oyuncularından bir diğeri. Hioss’u kadrosunda koruyan P3P ekibi, orta koridorlarını da Shoshin ile güçlendirmiş durumda. Shoshin’in Yükselme Ligi’nde Team Turquality ile çok iyi performanslar sergilediğini görmüştük. Ligde diğer takımlara göre şansları daha az gösterilse de aynı şey geçtiğimiz mevsimde Galakticos için söyleniyordu ve Playoff çeyrek finaline kadar gittiler. Her takım kadro yapısını oldukça güçlendirdi, işleri kolay olmayacak.

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Çilekler ise Şampiyonluk Ligi’ne geri dönen bir başka takım. Potansiyeli yüksek oyunculardan oluşan bu genç ekipte en çok öne çıkan isim, ligde daha önce de özellikle Lee Sin mekaniklerini izleme şansı bulduğumuz KonDziSan. Yükselme Ligi’nde Umuut ve Smoke’un da oldukça iyi performanslar sergilediğini izledik. Alt koridor ikilisi Endz-Kairos Plz’in uyumu Çilekler için belirleyici olabilir. Her takım oldukça iddialı, her takımda değişen parçalar var… Kısacası Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi’nde bizi oldukça çekişmeli maçlar bekliyor!