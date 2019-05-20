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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ajansspor
20.05.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

Şampiyonluk kutlamasındaki esrarengiz isim! Yeni transfer iddiası...

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Şampiyonluk kutlamasındaki esrarengiz isim! Yeni transfer iddiası...

Galatasaray, dün akşamki Başakşehir galibiyetiyle birlikte 22. şampiyonluğunu ilan ederken saha içindeki sevinç gösterilerinde yer alan bir isim transfer dedikodularını da beraberinde getirdi.

Galatasaray'ın dün akşamki şampiyonluğu hem saha içinde hem de Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Maçın ardından sarı kırmızılı futbolcular ve aileleri sahanın içerisinde doyasıya eğlendiler. O anlarda sahada yer alan bir isim dikkatleri üzerine çekti.

El Khayati, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında!

De Telegraaf gazetesinin haberine göre sezonu Hollanda Eredivisie ekiplerinden ADO Den Haag'da geçiren Nasser El Khayati, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında görüntülendi. Sarı kırmızılı ekibin bir transfer girişiminde bulunduğu iddia ediliyor.

NAC Breda'da Ömer Bayram ile takım arkadaşı olan El Khayati, aynı zamanda Younes Belhanda'nın vatandaşı.

Orta sahanın ortasında görev alan Faslı oyuncu bu sezon forma giydiği 35 maçta 20 gol 12 asistlik bir performans sergilemişti.

30 yaşındaki El Khayati'nin ADO Den Haag'la olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.

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Şampiyonluk kutlamasındaki esrarengiz isim Yeni transfer iddiası...

 

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