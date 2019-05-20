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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
20.05.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı

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Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonluk Kupası İstanbul'a uğurlandı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda 1 hafta boyunca sergilenen kupa ligin bitimine 1 hafta kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerine teslim edilmek üzere İstanbul'a hareket etti. 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray'a verilecek şampiyonluk kupasını yaklaşık 18 bin taraftarın ziyaret ettiği bildirildi.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, kupanın şampiyon takıma verilmesi için İstanbul'a uğurlandığını belirterek, "Dün akşamki maçın sonucuna göre Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray camiasını, teknik heyetini tebrik ediyoruz. Galatasaray'a önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Ligimize renk katan diğer takımlarımıza da teşekkür ediyoruz" diye konuştu. 

Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve teşkilat personeli el sallayarak kupayı Ankara'dan uğurladı.

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Şampiyonluk tamam, sıra transferde Gündemdeki 4 isim...
Şampiyonluk tamam, sıra transferde! Gündemdeki 4 isim...

Şampiyonluk kupası geçen hafta Ankara'da tanıtılmıştı...

2018-19 sezonu şampiyonluk kupası tanıtıldıSpor Toto Süper Lig 2018-19 sezonu şampiyonluk kupası, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik tarafından basın mensuplarına tanıtıldı.
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