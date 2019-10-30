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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
30.10.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Şampiyonluk Kupası 4. kez Galatasaray'ın

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Şampiyonluk Kupası 4. kez Galatasaray'ın

Zula Süper Lig tarihinin en çekişmeli ve heyecanlı karşılamalarına sahne olan 4. Sezonu, 26-27 Ekim tarihlerinde, Nonstop Zula Espor Merkezi’nde gerçekleşen final karşılaşmalarıyla sona erdi. Nefeslerin tutulduğu Galatasaray Espor - Beşiktaş Espor final mücadelesinin kazananı Galatasaray Espor takımı oldu ve kupayı 4. kez evine götürmeye hak kazandı.

27 Temmuz’da başlayan Zula Süper Lig’in 4. Sezon finali, haftalardır mücadele eden birbirinden başarılı 10 profesyonel takımın en iyilerini buluştururken, kıran kırana geçen sezonun şampiyonu bir kez daha Galatasaray Espor oldu.

Nonstop Zula Espor Merkezi’ne gelerek final heyecanını canlı olarak takip eden espor severler final heyecanı kadar Keişan, Mert Şenel, Rauf ve Tuğçe Haşimoğlu’nun konserine de büyük ilgi gösterdi.

Şampiyon Galatasaray oldu!

26-27 Ekim tarihlerinde Nonstop Zula Espor Merkezi'nde gerçekleşen, adrenalinin zirve yaptığı final karşılaşmalarında, finalist takımlar 200.000 TL ödül havuzu için buluştu. Zula Süper Lig’in ilk yarı final serisi, Beşiktaş ve Bursa Espor arasında oynandı. İki takımın da ilk büyük finallere katılma deneyimi olan karşılaşma,  Beşiktaş’ın 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı.

İkinci yarı final maçı 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor arasında geçti; 2-0’lık skorla derbinin kazananı olan Galatasaray Espor, final serisini yine devam ettirdi. 2 maçın da uzatmaya gittiği karşılaşmalar, Süper Lig tarihinin en çekişmeli serilerinden oldu.

Beşiktaş - Galatasaray Espor arasında geçen final karşılaşmasının ardından şampiyon 3-0’lık skorla Galatasaray Espor oldu. Galatasaray Espor, Zula Süper Ligin 4. Sezonunda kupayı 4. kez kaldırırken, ligde ilk kez yer alan Beşiktaş Espor önemli bir başarıya imza atarak ikincilik ödülünün sahibi oldu. 1907 Fenerbahçe - Bursa Espor arasında oynanan maçta Bursa Espor, 2-0’lık galibiyetle sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Lig aşamasının “en”leri belli oldu

Lig aşamasının MVP (En Değerli Oyuncu), En İyi Taarruz, En İyi Keskin Nişancı ve En İyi Çıkış Yapan Oyuncu gibi “en”leri de belirlenirken, “En İyi Çıkış Yapan Oyuncu” Berkay “Arroow” Özdemir, “En İyi Taarruz Oyuncusu” Ertuğrul “W4siLi” Pala, “En İyi Keskin Nişancı” Ege “Surprise” Apaydın oldu.  Ege “Shnazn” Tarhan  ise  MVP (En Değerli Oyuncu) seçildi.

ICE Warriors  Zula Süper Lig’de kalmaya devam edecek

26 Ekim Cumartesi günü ICE Warriors, Godzilla Wanderlust arasında gerçekleşen Play-out maçının galibi 2-0’lık sonuçla, üst üste iki sezondur çıktığı play-out maçlarından galip çıkan, ICE Warrios oldu.

 

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