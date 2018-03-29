Şampiyonluk için kapalı gişe
21. şampiyonluğa koşan Galatasaray’da taraftar biletlere adeta hücum ediyor. Bu sezon en iyi seyirci ortalamasını yakalayan sarı kırmızılılarda yönetimin çıkardığı 5’li paket kombineler büyük ilgi gösterildi.
Hem takıma olan desteği artırmak hem de kulübe sıcak para girişi sağlamayı hedefleyen yönetimin yüzü güldü. Çünkü 5 maçlık kombinelerden şu ana kadar 6 bin koltuk satıldı. Söz konusu 5’li pakette Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor ile oynanacak Süper Lig maçlarının yanı sıra Teleset Mobilya Akhisar ile yapılacak olan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı da bulunuyor.
Satışa sunulan toplam 7 bin kombineden yalnızca doğu ve batı alt kategorilerindeki 1000’e yakın koltuk kaldı. Bu koltukların da kısa süre içinde satılması bekleniyor. Haftalık bilet satışı içinde koltuk ayıran Galatasaray’da, zorlu Trabzonspor mücadelesi için ayrılan koltuklar da şimdiden doldu.
Şampiyonluk yolundaki son 8 haftadaki iç saha maçlarını dolu statta oynamayı garantileyen sarı kırmızılılar böylece kulüp kasasına da 3.2 milyon liralık bir sıcak para girişi sağlamış oldu.
Sarı kırmızılı taraftarların takımlarına gösterdiği ilgi teknik direktör Fatih Terim’i de ayrıca mutlu etti.
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