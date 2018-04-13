"Şampiyonluk hayalimizi gerçekleştirdiğimzi için çok mutluyuz"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol Haberleri"Şampiyonluk hayalimizi gerçekleştirdiğimzi için çok mutluyuz"
GeriVoleybol "Şampiyonluk hayalimizi gerçekleştirdiğimzi için çok mutluyuz"
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Voleybol
aa-spor
13.04.2018 - 11:27, Son Güncelleme:

"Şampiyonluk hayalimizi gerçekleştirdiğimzi için çok mutluyuz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Şampiyonluk hayalimizi gerçekleştirdiğimzi için çok mutluyuz"

Kadınlar CEV Kupası'nı kazanan Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Meliha İsmailoğlu, şampiyonluk hayallerini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Voleybolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı kupasını müzesine götüren turuncu-beyazlı ekibin Bosna Hersek asıllı Türk oyuncusu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bu sezon Türkiye Kupası'nda (Kupa Voley) ikincilikle yetinmelerine rağmen CEV Kupası'nı kazandıklarını, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde de VakıfBank ile play-off final serisinde karşılaşacaklarını hatırlatan Meliha, şu ifadeleri kullandı:
"Zor bir sezon yaşıyoruz. Sergilediğimiz performansla sezon başındaki beklentilerin üstüne çıktık. Çok mücadeleci bir takım olduğumuzu gösterdik. CEV Kupası'nda zor maçlar oynadık ama final karşılaşması diğerlerine göre beklemediğimiz kadar kolay geçti. Finalde ilk maçı 3-1 kazanarak avantaj elde ettik. Rövanşta 2 set almamız bize yetiyordu ama 3-0 için hazırlandık. Sahamızda CEV Kupası'nı kaldırmak gerçekten çok güzeldi."
Takımda fazla forma şansı bulduğu için ayrıca mutlu olduğunu dile getiren 24 yaşındaki smaçör, "Takımda benim pozisyonumda oynayan bir yabancı oyuncu var. Hep beraber oynama şansı elde ettik. Şampiyonluk hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. O kulvarda da başarılı olmak istiyoruz." diye konuştu.

Meliha İsmailoğlu, VakıfBank ile ligde yapacakları final serisine ilişkin ise şunları kaydetti:
"Lig etabını birinci sırada tamamladık. Final serisi çok zor olacak. VakıfBank çok iyi bir takım. En az 3 maç oynanacak. Seri 3 maçla biter mi bilmiyorum. CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak moral kazandık. CEV Kupası bizi tatmin etmedi. Ligde de şampiyonluğu elde etmek istiyoruz."

LARSON: "EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALMAK İNANILMAZ BİR DUYGU"

Eczacıbaşı VitrA'nın ABD'li oyuncusu Jordan Larson ise CEV Kupası'nda önemli bir şampiyonluk elde ettiklerini aktardı.
Sezon başında takıma yeni oyuncuların katıldığını hatırlatan 31 yaşındaki voleybolcu "Çok güzel uyum sağladık. Her gün seviyemizi daha da yukarı taşıyarak oynadık. Gösterdiğimiz performanstan dolayı gurur duyuyorum. Takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Çok zor bir şampiyonluk elde ettik. Emeklerimizin karşılığını almak inanılmaz bir duygu. Eczacıbaşı VitrA'nın kupa kazanmakla ilgili inanılmaz bir geçmişi var. Bunu devam ettirmek benim için çok onur verici. " dedi.

Larson, VakıfBank ile ligde final serisinde önemli maçlar yapacaklarını vurgulayarak, "VakıfBank çok güçlü bir takım. Eczacıbaşı ile VakıfBank, hem Türkiye hem de Avrupa'nın en kuvvetli takımları. Çok fazla ileriyi düşünmeden hareket etmek istiyoruz. Maç maç ve sayı sayı gideceğiz. Ligde de şampiyonluğu kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Yok böyle maç! Son 30 saniyede bakın neler oldu...

Taraftar seçim istemiyor ama... G.Saray başkanları sözünü tutar

Fener’e Janssen müjdesi