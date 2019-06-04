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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
04.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Şampiyonluk bereketi

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Şampiyonluk bereketi

Galatasaray'da loca satışlarında büyük artış var.

Şampiyonluğun geldiği Başakşehir maçının ardından taraftarlar boş localara büyük ilgi gösterdi. Satışı gerçekleşen 18 locadan yaklaşık 15 milyon TL elde edildi. Bu gelen paranın 6 milyon TL’siyle kulüp çalışanlarının maaşları yatırıldı. Ayrıca artan forma talepleri için sponsor firmadan ürün istendi.

HEM ligde 22.şampiyonluğuna ulaşan hem de Türkiye Kupası’nı kazanan Galatasaray’da bu başarının getirileri net bir şekilde görülmeye başlandı. Sarı kırmızılılarda, 19 Mayıs’ta oynanan ve şampiyonluğun kazanıldığı Başakşehir maçının ardından Türk Telekom Stadı’ndaki localara ilgi artarken, 48 boş locadan 18’i satıldı.

Lisanslı ürünlere büyük ilgi var

SATIŞTAN 15 milyon TL gelir geldi edilirken sıcak para girişiyle de hiç vakit kaybetmeden bayram öncesinde önce kulüp personelinin 6 milyon TL’ye yakın mayıs ayı hak edişleri hesaplarına yatırıldı. Öte yandan şampiyonluğun ardından taraftarların lisanslı ürünlere ilgisi de artarken Nike firmasından yeni ürünler istendi.

Muriqi için 3 milyon Euro teklif edildi

GALATASARAY Yönetimi, Çaykur Rize ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Vedat Muriqi için Karadeniz ekine 3 milyon Euro’luk resmi teklif yaptı. Futbolcunun G.Saray’da oynamak istediğini iletmesi üzerine 7 milyon Euro olan talebini 6 milyona indiren Çaykur Rize yönetimi ise gelen bu teklifi reddetti. Ancak sarı kırmızılı yönetim 3 milyondan yukarı çıkamayacağını beyan edince görüşmeler tıkandı.

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