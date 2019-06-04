Şampiyonluk bereketi
Galatasaray'da loca satışlarında büyük artış var.
Şampiyonluğun geldiği Başakşehir maçının ardından taraftarlar boş localara büyük ilgi gösterdi. Satışı gerçekleşen 18 locadan yaklaşık 15 milyon TL elde edildi. Bu gelen paranın 6 milyon TL’siyle kulüp çalışanlarının maaşları yatırıldı. Ayrıca artan forma talepleri için sponsor firmadan ürün istendi.
HEM ligde 22.şampiyonluğuna ulaşan hem de Türkiye Kupası’nı kazanan Galatasaray’da bu başarının getirileri net bir şekilde görülmeye başlandı. Sarı kırmızılılarda, 19 Mayıs’ta oynanan ve şampiyonluğun kazanıldığı Başakşehir maçının ardından Türk Telekom Stadı’ndaki localara ilgi artarken, 48 boş locadan 18’i satıldı.
Lisanslı ürünlere büyük ilgi var
SATIŞTAN 15 milyon TL gelir geldi edilirken sıcak para girişiyle de hiç vakit kaybetmeden bayram öncesinde önce kulüp personelinin 6 milyon TL’ye yakın mayıs ayı hak edişleri hesaplarına yatırıldı. Öte yandan şampiyonluğun ardından taraftarların lisanslı ürünlere ilgisi de artarken Nike firmasından yeni ürünler istendi.
Muriqi için 3 milyon Euro teklif edildi
GALATASARAY Yönetimi, Çaykur Rize ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Vedat Muriqi için Karadeniz ekine 3 milyon Euro’luk resmi teklif yaptı. Futbolcunun G.Saray’da oynamak istediğini iletmesi üzerine 7 milyon Euro olan talebini 6 milyona indiren Çaykur Rize yönetimi ise gelen bu teklifi reddetti. Ancak sarı kırmızılı yönetim 3 milyondan yukarı çıkamayacağını beyan edince görüşmeler tıkandı.
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