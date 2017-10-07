Şampiyonluk beklentisi %98

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, kulüp yöneticileri, antrenör Marco Aurelio Motta ve oyuncular yer aldığı toplantıda Faruk Eczacıbaşı, konuşmasında A takımın Eczacıbaşı VitrA'nın görünen yüzü olduğunu vurgulayan Faruk Eczacıbaşı, "Geçen sene oldukça fırtınalı bir sezon geçirdik. Buzulun görülmeyen büyük bir yanı var. Önemli bir altyapıya sahibiz. Eskiden beri bu şekilde bakıyorduk ama bundan sonra bizim için bu kariyer çalışması bir bütündür. Bu, adaylıktan A takıma kadar giden bir çalışma. Bunu bu şekilde değerlendirmenin kendimize daha yakışır olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Antrenör Marco Aurelio Motta ise sezon açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eczacıbaşı VitrA'da daha önce görev yaptığını ve yeniden Türk voleyboluna döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Motta, şunları kaydetti:

"Çok iyi bir takımımız var. Sadece Türkiye'de değil, dünyadaki bütün takımlarla savaşabiliriz. Tecrübeli ve genç oyunculardan oluşan güzel bir kombinasyona sahibiz. Takımımızla bu sezon içerisinde ve sezonun sonunda gurur duyacağımıza inanıyoruz. Çok iyi işler başarabiliriz."

Oyunculardan Jordan Larson ise Eczacıbaşı VitrA'yı temsil etmenin kendisi için gurur ve onur verici olduğunu ifade etti.

Takım, ofis katında düzenlenen basın toplantısının ardından alışveriş merkezindeki voleybol Kanyon AVMetkinliğine katıldı