Şampiyonluğun reçetesi Guardiola!

Bu sezon Manchester United, Liverpool, Tottenham, Chelsea ve Arsenal gibi önemli rakiplerini açık ara puan farkıyla geride bırakan Manchester City, Guardiola yönetiminde ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Manchester United (1907-08 ve 2000-01) ile Everton'ın (1984-85) ardından ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğa ulaşan üçüncü takım olan Manchester City, şubat ayındaki finalde Arsenal'i 3-0 yenerek Lig Kupası'nda da ipi göğüsledi.



Premier Lig'deki toplam şampiyonluk sayısını 5'e çıkaran Manchester kentinin ekibi, son 4 yılda ikinci kez sezonu iki kupayla kapatma başarısını gösterdi.

En Çok Oynanan Bahis 132 Manchester City - Swansea 3 2,5Üst 1,20 1987 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 132 Manchester City - Swansea 3 11,05 %94,14 X6,25 %0,66 212,50 %5,20

GUARDİOLA ŞAMPİYON YAPIYOR



İspanya ve Almanya'nın ardından İngiltere'de de zirveye çıkan 47 yaşındaki teknik adam, Avrupa futbol tarihinin en değerli teknik adamları arasına adını şimdiden yazdırdı.



Teknik direktörlük kariyerinde görev aldığı 9 sezonun 7'sinde ligi zirvede bitiren Pep Guardiola, son başarısıyla İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan ilk İspanyol teknik direktör oldu.



TİKİ-TAKA'YI DÜNYAYA TANITTI

Uzun yıllar futbolcu olarak görev yaptığı İspanya temsilcisi Barcelona ile 2004 yılında profesyonel teknik direktörlük kariyerine başlayan Guardiola, kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.



Dünyaca ünlü Hollandalı futbol adamı Johan Cruyff'un Barcelona'nın altyapısında yaptığı çalışmalarla ortaya çıkan "tiki-taka" futbol anlayışını benimseyerek takımına adapte eden Guardiola, Katalan temsilcisine altın çağını yaşattı.



Barcelona'yı çalıştırdığı dört sezonda 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupa, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 lig, 2 İspanya Kral Kupası, 3 İspanya Süper Kupası kaldıran İspanyol çalıştırıcı, futbolundaki istikrarlı yapıyı antrenör hayatına da taşıdı.



BUNDELİGA'DA HER SEZON ŞAMPİYONLUK YAŞADI



Antrenörlüğe bir yıl ara vermesinin ardından bu kez Almanya'nın köklü kulübü Bayern Münih'i 2013 yılında çalıştırmaya başlayan Guardiola, ligde 3 kez üst üste şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bavyera temsilcisine 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 2 Almanya Kupası da kazandıran İspanyol teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde ise beklenen kupa hedefine ulaşamadı.



REKORLARLA GELEN ŞAMPİYONLUK



İspanya ve Almanya'da elde ettiği önemli başarıların ardından 2016'da Manchester City'ye imza atan İspanyol teknik adam, kupasız geçen ilk sezonun ardından kendisinden beklenen başarıları ikinci sezonunda yakaladı.



Bu sezon ligde 33 maçta sadece 2 yenilgi alarak şampiyonluğa ulaşan Manchester City, Guardiola yönetiminde birçok önemli rekora da imza attı.

Ligde üst üste 18 maçtan 3 puanla ayrılarak bu alanda lig rekorunu kıran Manchester City, deplasmanda ise üst üste 11 karşılaşmayı kazanarak bu alanda da Premier Lig rekorunu egale etti.



Bu sezon ligde 30, tüm kulvarlarda ise 28 maç üst üste kaybetmeyen Manchester kentinin temsilcisi, bu alanlarda ise kulüp rekoruna imza attı.



AGUERO KULÜP REKORU KIRDI



2011-12 sezonundan bu yana Manchester City formasını giyen Sergio Aguero, bu sezon ligde attığı 21 golle takımının başarısında önemli rol oynadı.

Arjantinli yıldız, Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile 1 Kasım'da oynadığı maçta ağları sarsarak İngiltere ekibindeki 178'inci golüne ulaştı ve Eric Brook'a ait kulübün en çok gol atan futbolcusu unvanının yeni sahibi oldu.