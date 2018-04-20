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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
aa-spor
20.04.2018 - 11:40, Son Güncelleme:

Şampiyonluğun reçetesi Guardiola!

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Şampiyonluğun reçetesi Guardiola!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Pep Guardiola, teknik direktörlük kariyerinin altın çağını yaşıyor.

Bu sezon Manchester United, Liverpool, Tottenham, Chelsea ve Arsenal gibi önemli rakiplerini açık ara puan farkıyla geride bırakan Manchester City, Guardiola yönetiminde ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Manchester United (1907-08 ve 2000-01) ile Everton'ın (1984-85) ardından ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğa ulaşan üçüncü takım olan Manchester City, şubat ayındaki finalde Arsenal'i 3-0 yenerek Lig Kupası'nda da ipi göğüsledi.

Premier Lig'deki toplam şampiyonluk sayısını 5'e çıkaran Manchester kentinin ekibi, son 4 yılda ikinci kez sezonu iki kupayla kapatma başarısını gösterdi.

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GUARDİOLA ŞAMPİYON YAPIYOR

İspanya ve Almanya'nın ardından İngiltere'de de zirveye çıkan 47 yaşındaki teknik adam, Avrupa futbol tarihinin en değerli teknik adamları arasına adını şimdiden yazdırdı.

Teknik direktörlük kariyerinde görev aldığı 9 sezonun 7'sinde ligi zirvede bitiren Pep Guardiola, son başarısıyla İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan ilk İspanyol teknik direktör oldu.

TİKİ-TAKA'YI DÜNYAYA TANITTI

Uzun yıllar futbolcu olarak görev yaptığı İspanya temsilcisi Barcelona ile 2004 yılında profesyonel teknik direktörlük kariyerine başlayan Guardiola, kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.

Dünyaca ünlü Hollandalı futbol adamı Johan Cruyff'un Barcelona'nın altyapısında yaptığı çalışmalarla ortaya çıkan "tiki-taka" futbol anlayışını benimseyerek takımına adapte eden Guardiola, Katalan temsilcisine altın çağını yaşattı.

Barcelona'yı çalıştırdığı dört sezonda 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupa, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 lig, 2 İspanya Kral Kupası, 3 İspanya Süper Kupası kaldıran İspanyol çalıştırıcı, futbolundaki istikrarlı yapıyı antrenör hayatına da taşıdı.

BUNDELİGA'DA HER SEZON ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Antrenörlüğe bir yıl ara vermesinin ardından bu kez Almanya'nın köklü kulübü Bayern Münih'i 2013 yılında çalıştırmaya başlayan Guardiola, ligde 3 kez üst üste şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bavyera temsilcisine 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 2 Almanya Kupası da kazandıran İspanyol teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde ise beklenen kupa hedefine ulaşamadı.

REKORLARLA GELEN ŞAMPİYONLUK

İspanya ve Almanya'da elde ettiği önemli başarıların ardından 2016'da Manchester City'ye imza atan İspanyol teknik adam, kupasız geçen ilk sezonun ardından kendisinden beklenen başarıları ikinci sezonunda yakaladı.

Bu sezon ligde 33 maçta sadece 2 yenilgi alarak şampiyonluğa ulaşan Manchester City, Guardiola yönetiminde birçok önemli rekora da imza attı.
Ligde üst üste 18 maçtan 3 puanla ayrılarak bu alanda lig rekorunu kıran Manchester City, deplasmanda ise üst üste 11 karşılaşmayı kazanarak bu alanda da Premier Lig rekorunu egale etti.

Bu sezon ligde 30, tüm kulvarlarda ise 28 maç üst üste kaybetmeyen Manchester kentinin temsilcisi, bu alanlarda ise kulüp rekoruna imza attı.

AGUERO KULÜP REKORU KIRDI

2011-12 sezonundan bu yana Manchester City formasını giyen Sergio Aguero, bu sezon ligde attığı 21 golle takımının başarısında önemli rol oynadı.
Arjantinli yıldız, Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile 1 Kasım'da oynadığı maçta ağları sarsarak İngiltere ekibindeki 178'inci golüne ulaştı ve Eric Brook'a ait kulübün en çok gol atan futbolcusu unvanının yeni sahibi oldu.

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