Şampiyonluğun parolası 270
Spor Toto Süper Lig’de son üç haftaya lider giren Galatasaray’da parola artık 270. Hem teknik direktör Fatih Terim, hem Abdurrahim Albayrak hem de sarı kırmızılı futbolcular açıklamalarında, sosyal medya paylaşımlarında bu ifadeyi kullandılar.
GALATSARAY’ın başına geçmesi ile birlikte derbilerde yüzü gülmeyen sarı kırmızılı takımı ayağa kaldıran Fatih Terim, Beşiktaş maçı sonrası önce oyuncularını kutladı, sonra ‘270 dakika’ vurgusu ile şampiyonluk uyarısı yaptı. Soyunma odasında oyuncuları ile büyük sevinç yaşayan tecrübeli teknik adam, takım halinde verilen galibiyet pozunun ardından Galatasaraylı oyunculara belki de hafızalarına kazınan bir konuşma yaptı. Terim, oyuncularına “Daha şampiyon olmadık. Bunu kimse aklından çıkarmasın. Yarış devam ediyor” ifadelerini kullandı.
‘HEDEFE ULAŞMADIK’
- TERİM sözlerine şöyle devam etti: “Bu galibiyetin sevincini, tadını çıkarın. Hakkınızdır, tebrik ederim. Şu anda lideriz. Rakiplerimizi yenip, derbilerden mutlu ayrıldık. Hepinizi tebrik ederim. Şunu unutmayın, 3 maçımız, canla başla mücadele etmemiz gereken 270 dakikamız, almamız gereken 9 puan var. Daha lig bitmedi. Henüz hedefe ulaşmadık ve şampiyon olmadık. Kimse rehavete girmesin.”
Bu konuşmanın ardından Terim basın toplantısında, Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak açıklamasında, futbolcular da sosyal medyada 270 dakika ifadesine yer verdi.
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