Şampiyonluğun formülü 21
Başkan ve yardımcıları da Florya’da takımla hep dirsek temasında olacak...
Galatasaray, geçen sezon 21. şampiyonluğa koşarken uyguladığı yol haritasını 22. şampiyonluk için de devreye soktu. Futbolcu ve çalışanların aileleriyle yemekler yenecek, sosyal medyadan motivasyon videoları paylaşılacak ve özel prim verilecek.
G.SARAY geçen sezonki 21. şampiyonluğun yol haritasını 22. şampiyonluk için de devreye soktu. Hedef kenetlenme sağlamak. Geçen yıl 9 Nisan’da ‘Adanmış Hayatların Umudu’ etiketiyle paylaşılan video klipler önceki gün yeniden devreye girdi. İletişim ekibi, Riva Düşler Vadisi’ndeki barbekü organizasyonunda özel bir video klip çekti. Geçen sezon ayrıca 28 Nisan’da ‘Cimbom Başı Dik Yürür’, 30 Nisan’da ‘Konsantrasyon’ ve 18 Mayıs’ta da ‘Fatih Terim’in motivasyon konuşması’ videoları paylaşılmıştı.
‘Aile’ vurgusu öne çıkartılacak
FATİH Terim ve ekibi, ‘aile’ olgusunu önde tutacak. Riva Düşler Vadisi’ndeki gibi, futbolcuların aileleriyle katıldığı barbekü partisinin benzeri Florya’da düzenlenecek. Ama bu kez Florya’daki tüm personel ve staff ekibi de katılacak. Kısaca Galatasaray’da futbolcular dahil, tüm ekibe “Biz her bir bireyiyle bir aileyiz ve beraber hedefe ulaşacağız” mesajı verilecek. Böylece takımın birlikte daha fazla vakit geçirmesi, kenetlenmesi sağlanacak. Bu organizasyonlarda çekilen özel kliplerde yine Galatasaray camiasını motive etmek adına sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.
Yine özel prim konulacak
G.SARAY yönetimi de bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek. Geçen sezon olduğu gibi, sarı kırmızılı idareciler, şampiyonluk adına özel olarak prim uygulamasını devreye sokma kararı aldı. Futbolcuların sözleşmelerindeki bonus maddeleri dışında, Galatasaray’ın 22. şampiyonluk hedefine ulaşması halinde yönetim ileride belirlenecek özel şampiyonluk primi de dağıtacak. Ayrıca bu süreçte Galatasaray yönetimi, Florya ile yakın temasta olacak. Başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, takım için yoğun mesai harcayacak.
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