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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
25.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Şampiyonluğun formülü 21

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Şampiyonluğun formülü 21

Başkan ve yardımcıları da Florya’da takımla hep dirsek temasında olacak...

Galatasaray, geçen sezon 21. şampiyonluğa koşarken uyguladığı yol haritasını 22. şampiyonluk için de devreye soktu. Futbolcu ve çalışanların aileleriyle yemekler yenecek, sosyal medyadan motivasyon videoları paylaşılacak ve özel prim verilecek.

G.SARAY geçen sezonki 21. şampiyonluğun yol haritasını 22. şampiyonluk için de devreye soktu. Hedef kenetlenme sağlamak. Geçen yıl 9 Nisan’da ‘Adanmış Hayatların Umudu’ etiketiyle paylaşılan video klipler önceki gün yeniden devreye girdi. İletişim ekibi, Riva Düşler Vadisi’ndeki barbekü organizasyonunda özel bir video klip çekti. Geçen sezon ayrıca 28 Nisan’da ‘Cimbom Başı Dik Yürür’, 30 Nisan’da ‘Konsantrasyon’ ve 18 Mayıs’ta da ‘Fatih Terim’in motivasyon konuşması’ videoları paylaşılmıştı.

‘Aile’ vurgusu öne çıkartılacak

FATİH Terim ve ekibi, ‘aile’ olgusunu önde tutacak. Riva Düşler Vadisi’ndeki gibi, futbolcuların aileleriyle katıldığı barbekü partisinin benzeri Florya’da düzenlenecek. Ama bu kez Florya’daki tüm personel ve staff ekibi de katılacak. Kısaca Galatasaray’da futbolcular dahil, tüm ekibe “Biz her bir bireyiyle bir aileyiz ve beraber hedefe ulaşacağız” mesajı verilecek. Böylece takımın birlikte daha fazla vakit geçirmesi, kenetlenmesi sağlanacak. Bu organizasyonlarda çekilen özel kliplerde yine Galatasaray camiasını motive etmek adına sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Yine özel prim konulacak

G.SARAY yönetimi de bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek. Geçen sezon olduğu gibi, sarı kırmızılı idareciler, şampiyonluk adına özel olarak prim uygulamasını devreye sokma kararı aldı. Futbolcuların sözleşmelerindeki bonus maddeleri dışında, Galatasaray’ın 22. şampiyonluk hedefine ulaşması halinde yönetim ileride belirlenecek özel şampiyonluk primi de dağıtacak. Ayrıca bu süreçte Galatasaray yönetimi, Florya ile yakın temasta olacak. Başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, takım için yoğun mesai harcayacak.

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Şampiyonluğun formülü 21

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