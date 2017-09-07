Şampiyonluğu getiren golü unutamıyorum

Birçok kupa kaldırmak hatta Ballon d’Or’u kazanmak istediğini dile getiren Eden Hazard, yeni Mercurial Ultra Flyknit Vapor’un harika göründüğünü ve kendi futbol stili yansıttığını söyledi.

Antrenmanlara yeniden başlayan Belçikalı yıldız orta saha oyuncusu Eden Hazard’ın sabırsızlıkla beklenen sahalara dönüşü, Nike’ın yepyeni Mercurial Ultra Flyknit Vapor kramponun piyasaya çıkması ile aynı zamanda gerçekleşiyor. Nike Mercurial’ın zaman içindeki gelişimi ve kramponların kendilerine özgü estetiğin ortaya çıkışının Hazard’ın kariyeriyle paralellikler gösteren bir süreç olduğu düşünüldüğünde, bu son derece anlamlı bir tesadüf.

15 yıl boyunca maçlara Mercurial giyerek çıktığını ve bu krampondan hep memnun kaldığını, tüm renklerini çok sevdiğini söyleyen Hazard, “Kariyerimde de hiç kötü anım olmadı. Hep iyi anılar elde ettim” dedi.

İşte Hazard’ın favori Mercurıal anları

Başlangıç

Hazard’ın annesi, oğlunun hayran olduğu futbol efsanelerinin de ayaklarını süslemiş olan orijinal Mercurial’ın bir versiyonunu oğluna hediye eder.

“O günden sonra mahallemizdeki sahalarda ve kulübüm Braine-le-Comte’de maçlarda hep o ayakkabıları giydim,” diye anlatıyor Hazard. “Daha öncesinde hiç kramponum olmamıştı. O günden bu yana da, hemen hemen hep Mercurial giyiyorum.”

Uluslararası Sahneye Çıkış

15 yaşında Lille’nin futbol akademisine katılıp kulüpteki kariyerine başlamak üzere Kuzey Fransa’ya taşınan Hazard, çok geçmeden milli takıma çağrıldığında, milli takım için son derece erken olan 17 yaşındaydı. Daha önce yalnızca birkaç profesyonel futbol maçında top koşturmuş olan Hazard’ın ilk kez 2008’in Kasım ayında, yedek olarak başladığı milli maçta oyuna girdiğinde, ayağında bir çift Mercurial Vapor IV vardı. “Sanırım maçın son 15 dakikasında oynadım ve 17 yaşındaki biri için, milli takımdaki yıldızlarla birlikte sahada olmak muhteşem bir deneyimdi,” diye anımsıyor Hazard. “Milli takım formasıyla çıkılan ilk maç bir futbolcu için çok özel bir an.”

Lille’deki Son Maç

Fransa’daki yedi yılın ardından dünya çapında genç bir yıldıza dönüşen Hazard, ülkede oynadığı son sezonda yılın futbolcusu seçildi. Son maçına mango renkli Mercurial Vapor VIII ile çıkan Hazard, Lille’deki kariyerini unutulmaz bir “hat trick” ile kapattı: “İyi bir kapanış yapmak istedim, çünkü herkes o sezondan sonra takımdan ayrılacağımı biliyordu. Maç başladı ve sanırım ilk yarı bitmeden üç gol attım. Oyundan alınırken tribünlerde Belçika bayraklarının açıldığını gördüm; birçok taraftar beni son maçımda izlemek için gelmişti.”

Söylentilere göre, o son maçtan bir önceki gece, henüz kazanılmamış bir zaferin kutlamaları yapılmıştı. Hazard bunu gülerek hatırlıyor. “Parti yaptık denemez, ama zaten sezonu üçüncü bitireceğimizi biliyorduk, biz de beraber akşam çıkıp eğlenelim dedik. O maçtan önceki gece pek uyku uyumadığım doğru!”

Chelsea Kariyerinin Başlangıcı

Londra’ya gidişi gergin bir hikâyeye dönüşen Hazard, buradaki ilk gösteri maçı ve lig maçında, ayağında renkleri çarpıcı bir kontrast oluşturan Clash Mercurial Vapor VIII ile gole imza attı. 2012 yazında yaşadığı bu anları tüm detaylarıyla hatırlıyor: “Genel olarak, Stamford Bridge’de sahaya çıkmak, gol atmak ve taraftarların, yalnızca stadyumdakilerin değil, stadyum dışındakilerin de ilgisi, rüya gibiydi. Sokaklarda zaferi kutlayan taraftarları görmek benim için harika bir deneyimdi.”

Chelsea Formasıyla Hat Trick

Chelsea’deki bir diğer önemli başarı da 2014 yılında, artık daha deneyimli olan Hazard’ın, Speed Control destekli Mercurial Vapor IX kramponlarla imza attığı ve takımına 3-0’lık galibiyeti getiren, Premier ligdeki ilk hat trick oldu. “Chelsea’de yalnızca bir kez hat trick yaptım, haliyle bunu çok iyi hatırlıyorum. Kendi sahamızdaydık ve o gün gerçekten benim günümdü. Sahada resmen uçuyordum. Ne denesem işe yarıyordu.”

Şampiyonluk Getiren Gol

Chelsea taraftarları için Mercurial X’in parlak kızıl rengi zaferi temsil ediyor olabilir, ancak kendine eleştirel bir gözle bakan Hazard için, 2015’de lig şampiyonluğu getiren gol kendi standartlarının altındaydı: “Evet, attığım gol Chelsea’yi şampiyon yaptı, ama golden hemen önceki penaltıyı kaçırdım. Şansıma top direkten döndü, ben de kafayla tamamladım. Dünyanın en güzel golü değildi, ama önemli olan topun ağlara gitmesiydi.”

Yıldız, penaltı tekniğini geliştirmeyi sürdürüyor: “Kendime özgü bir tarzım var, önce kalecinin hareket etmesini bekliyorum. Sanırım attığım penaltıları biraz değiştirmem lazım, çünkü tüm kaleciler nasıl şut çektiğimi biliyorlar” diye ekliyor.

Favori Golü

Bir golün nasıl olduğuna dair kesin standartları olsa da, Hazard’ın favorilerim diye tanımladığı goller var, bunlardan biri de Londra’daki derbide attığı gol. 2016’nın Şubat ayında attığı bu ustalık dolu gol, yıldız futbolcunun tarz ve tekniğine harika bir örnek oluştururken, gözleri de Mercurial Vapor XI üzerinde topladı. “Bu, her zaman büyük önem taşıyan bir maç. Rakibimiz güçlü bir takım. İlk maçı kaybetmiştik, yani rövanşı almamız gerekiyordu. Bunu 3-1 kazanarak başardık.”

Hazard golü şöyle anlatıyor: “Topu sürmeyi denedim. Birkaç oyuncuyu geçtim, ardından son vuruşu yapmaya çalıştım. Şanslı bir vuruştu, ama önemli olan golü atmış olmaktı.”

YENİ MERCURIAL ULTRA FLYKNIT VAPOR

Hazard, Mercurial anılarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Bu yaz bileğinde yaşadığı sakatlıktan sonra kayda değer iyileşme gösteren Belçikalı yıldız, kaybettiği zamanı geri kazanmak için durmak bilmeden çalışıyor. “Sakatlanan bir futbolcu, en kısa zamanda sahalara dönmeye çalışır; bu da, yeniden form kazanmak için de elinden gelen tüm çabayı göstermesi gerektiği anlamına geliyor. Ben bir profesyonelim, tatilde çalışmam gerekiyorsa tatilde çalışırım. Bu yaptığım işin parçası. Şimdi tekrar sahalara çıkmaya hazırlanıyorum.”

Hazard, yeni ve hafif Nike Mercurial Ultra Flyknit Vapor’ı ilk kez gördüğünde, kramponlardaki yeni potansiyelin de farkına vardı. “İlk dediğim ‘Vay be!’ oldu, kramponlar harika görünüyor ve benim futbol stilim için harikalar. Bence bunlar çok özel kramponlar.” Kariyerinin daha başında elde ettiği büyük başarılara rağmen, Hazard’ın gelecek sezonla ilgili iddialı planları var. “Birçok zafer kazanmayı, hatta Ballon d’Or’u da istiyorum. Bu harika olurdu.”

Yeni teknik direktör Antonio Conte’nin felsefe ve stratejilerini daha iyi kavrayan, ayrıca aralarındaki güçlü kimya sayesinde ligin en tehlikeli ileri üçlüsünün oluşturan oyunculardan biri olan yıldızın hedeflerinin iddialı olması normal. “Chelsea’de her sezonun başında olduğu gibi büyük bir başarı hedefiyle yola çıkıyoruz. Bu hiçbir zaman kolay bir yol değil, bu yıl da durum değişmedi, ama harika futbolcularımız ve harika bir teknik direktörümüz var. Yani sezona hazırız.”

Chelsea’nin rakiplerinin, kulübün Hazard, Willian ve Pedro’dan oluşan ileri üçlüsü hakkında ne düşündükleri sorulduğuna, Hazard net bir yanıt vermiyor: “Bilmem. Bunu onlara sormanız lazım. Ancak takımda böyle yetenekli oyuncular olduğu için şanslıyız. Birbirimizin mevkilerinde oynayabiliyoruz, herhalde bu da rakip defansı zor durumda bırakıyordur. Tabii bu onların sorunu!”

Sınırlı sayıda üretilen Nike Mercurial Ultra Flyknit Vapor’ın üçlü siyah modelinden 2.500, siyah/metalik altın rengindeki modelinden ise 1.500 çift krampona, adresinden ulaşılabilecek.