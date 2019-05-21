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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
21.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Şampiyonluğu getiren 5 dakika

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Şampiyonluğu getiren 5 dakika

Soyunma odasına mağlup giren Galatasaray, böyle coştu...

Başakşehir’e karşı ilk yarıyı 1-0 yenik kapatan futbolcuları soyunma odasında, Terim’in kararlılığı bekliyordu. “Koca sezonun emeğini bir maçta harcayacak mısınız” diye soran Terim, “Ne maçlar çevirdik, yine çeviririz” diyerek takımı sahaya yolladı ve goller arka arkaya geldi.

SEZONUN final maçında Başakşehir’e karşı 45 dakika bittiğinde soyunma odasına 1-0 geride giren ve büyük bir şok içinde olan Galatasaray takımı, içeride kendine geldi ve ikinci yarıda maçı kopardı. İlk yarı sona erdiğinde Galatasaray tribünlerinin tezahüratlarına dahi duyarsız kalıp üzgün şekilde içeri giren futbolcuları, Fatih Terim’in yaptığı 5 dakikalık konuşma ayağa kaldırdı. Bajic’in attığı golle 1-0 geride olan Galatasaraylı oyuncuların suratlarındaki ifadeyi gören Fatih Terim, soyunma odasında hemen ipleri eline aldı.

Savaşın, şampiyon olun

TECRÜBELİ teknik adam, 1-0’lık skor nedeniyle adeta yıkılan futbolcularına soyunma odasına girer girmez şöyle seslendi: “Bütün sezon bunun için oynadık. 1 yıl boyunca şampiyon olmak için emek harcadık. Şimdi o şampiyonluğa, kupaya 45 dakika uzaktasınız. Tüm
emekleriniz boşa mı gitsin? Bu skorla tüm sezonun emeği boşa gidecek. Tarih her zaman şampiyonları hatırlar. Bu tarihe geçmek istiyorsanız savaşacaksınız, kazanacaksınız ve geriden gelip bu maçı alıp şampiyon olacaksınız. Ben size inanıyorum. Bu takım taraftar inanıyor.”

Zaferi kazanıp gelin

“TRİBÜNDE 50 bin kişi var. Biz ne maçları çevirdik…Taraftarımız önünde bu maçı mı çeviremeyeceğiz? İnanın, silkinin ve bu maçı kazanıp gelin. Buraya, soyunma odasına şampiyon olarak dönün.” Terim ardından, takıma taktiksel anlamda birkaç dokunuş yaptı. Ve Galatasaraylı futbolcular, ikinci 45 dakikanın başlaması ile birlikte oyunu rakip Medipol Başakşehir’in sahasına yıkıp, iptal edilen 2 golle birlikte ağlarını tam 4 kez havalandırdı.

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