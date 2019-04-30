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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

"Şampiyonluğu biz hak ediyoruz"

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"Şampiyonluğu biz hak ediyoruz"

Beşiktaşlı Ljajic, G.Saray maçına dikkat çekti.

Ankaragücü maçının yıldızlarından Adem Ljajic, ligen en iyi oynayan takımı olduklarını, şampiyonluk düğümünü bu hafta sonu Galatasaray ile oynayacakları maçın çözeceğini belirtti.

BEŞİKTAŞ, Ankaragücü’nü 4-1’le geçip, şampiyonluk umutlarını iyice artırırken, futbolcular da iddialı yorumlarda bulunuyor. Attığı gol ve etkili oyunuyla galibiyette önemli pay sahibi olan Adem Ljajic, maç sonrası soyunma odasında futbol şube sorumlusu Ahmet Kavalcı’ya maçı ve şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Yöneticine şampiyonluk için ellerinden geleni yapacakları sözünü veren Ljajic şöyle devam etti:

BiZi TUTAMAZLAR

“Çok iyi bir grafik yakaladık. Şu anda ligin en iyi oynayan takımı biziz. Bu futbolun hakkının da şampiyonluk olduğunu herkes görmeli. Bana göre düğüm Galatasaray ile oynayacağımız maçta çözülecek. Kazanırsak bizi kimse tutamaz. Başakşehir’in puan kaybetmeye devam edeceğini, Galatasaray’ın da başka kayıplar yaşayacağını düşünüyorum. Takımda çok iyi bir hava var. Sezon sonuna kadar tüm maçları kazanıp ipi göğüsleyeceğiz.”

KARİUS: "BENi TARAFTAR ATEŞLEDi"

ANKARAGÜCÜ maçının ilk yarısında yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutan adam olan Lorius Karius, kendisini ve Beşiktaş’ı ateşleyen unsurun taraftar olduğunu söyledi. Siyah beyazlı taraftarların her an maçın içinde olduğunu söyleyen Alman Karius, “Onların desteği sayesinde zor anlarda maçtan kopmuyoruz ve motive olup skoru lehimize çevirmeyi biliyoruz” diye konuştu.

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