"Şampiyonluğu biz hak ediyoruz"
Beşiktaşlı Ljajic, G.Saray maçına dikkat çekti.
Ankaragücü maçının yıldızlarından Adem Ljajic, ligen en iyi oynayan takımı olduklarını, şampiyonluk düğümünü bu hafta sonu Galatasaray ile oynayacakları maçın çözeceğini belirtti.
BEŞİKTAŞ, Ankaragücü’nü 4-1’le geçip, şampiyonluk umutlarını iyice artırırken, futbolcular da iddialı yorumlarda bulunuyor. Attığı gol ve etkili oyunuyla galibiyette önemli pay sahibi olan Adem Ljajic, maç sonrası soyunma odasında futbol şube sorumlusu Ahmet Kavalcı’ya maçı ve şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Yöneticine şampiyonluk için ellerinden geleni yapacakları sözünü veren Ljajic şöyle devam etti:
BiZi TUTAMAZLAR
“Çok iyi bir grafik yakaladık. Şu anda ligin en iyi oynayan takımı biziz. Bu futbolun hakkının da şampiyonluk olduğunu herkes görmeli. Bana göre düğüm Galatasaray ile oynayacağımız maçta çözülecek. Kazanırsak bizi kimse tutamaz. Başakşehir’in puan kaybetmeye devam edeceğini, Galatasaray’ın da başka kayıplar yaşayacağını düşünüyorum. Takımda çok iyi bir hava var. Sezon sonuna kadar tüm maçları kazanıp ipi göğüsleyeceğiz.”
KARİUS: "BENi TARAFTAR ATEŞLEDi"
ANKARAGÜCÜ maçının ilk yarısında yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutan adam olan Lorius Karius, kendisini ve Beşiktaş’ı ateşleyen unsurun taraftar olduğunu söyledi. Siyah beyazlı taraftarların her an maçın içinde olduğunu söyleyen Alman Karius, “Onların desteği sayesinde zor anlarda maçtan kopmuyoruz ve motive olup skoru lehimize çevirmeyi biliyoruz” diye konuştu.
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